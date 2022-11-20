Учасники Танці. World of Dance 2022 випуск 4: біографія 

Що відомо про учасників 4 випуску «Танці. World Of Dance»

У 4 випуску на сцену легендарного танцювального шоу «Танці. World Of Dance» вийшли 13 нових учасників категорій Діти, Дорослі та Команди. Вони танцюють життя попри все. Дарують надію, а також не втрачають жаги до кожної хвилини сьогодення. Переможця обирає тільки глядач. Тож пропонуємо згадати виступи і краще дізнатися танцівників. Що відомо про учасників 4 випуску «Танці. World Of Dance» — читайте у біографіях в матеріалі STB.UA.

«Танці. World Of Dance»: Категорія «Діти»

Арсеній Мороз та Анастасія Захарова

15 років, Київ

латина

Чемпіони світу з бальних танців.

Вони танцюють разом майже 4 роки і за цей час досягли неабияких успіхів. Пара тренується не тільки в Україні, а ще й у тренерів з Англії та Італії. Прагнуть вивчити всі тонкощі мистецтва бального танцю, аби якнайкраще представляти Україну на світових чемпіонатах. Своєю головною відмінністю від інших бальних пар вважають те, що вони пов’язані ментально, а не просто танцюють разом заради перемог.

«Ми наче народилися разом. І від самісінького народження танцюємо разом. Нам завжди весело і дуже комфортно одне з одним, і ми не сваримося, а шукаємо компроміси в усьому. Між нами дуже сильний зв’язок і взаєморозуміння. Через це ми здаємося дорослішими», — говорить пара.

Анастасія – наполеглива перфекціонистка. Арсеній — дуже чутливий і дипломат. Він відчуває настрій своєї партнерки, вміє її розсмішити, розслабити і вчасно зупинити, коли тренування в залі затягнулося до перевтоми.

Танці на СТБ для Арсенія та Анастасії – довгоочікувана можливість отримати нові емоції від свого виступу, новий досвід, відчути іншу атмосферу, крім одноманітних турнірів. Вони впевнені, що на сцені World of Dance зможуть викластися на всі 100%.

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Софія Захаренко

11 років, Мелітополь

dancehall, waacking

Софія займається танцями з 4 років. Танцює у різних стилях: денсхол, хіп-хоп, хаус, ваакінг, контемп. Бере участь у змаганнях і танцювальних батлах під ніком Ракета. Батьки кажуть, у Соні в характері від ракети все: швидкість, активність, енергійність і величезна наполегливість. Дівчинка дуже багато часу приділяє тренуванням – по 2-3 години щодня. Кожна година присвячена іншому стилю. Тому коли друзі кличуть гуляти, вона ніколи на це не має часу.

«Я не пропускатиму тренування заради прогулянок. Можу проводити час в залі до пізнього вечора, бо мені хочеться, щоб усе було на найвищому рівні», — зізнається маленька зірочка.

Батьки всіляко підтримують доньку на її шляху до мрії. Крім танців у Софії є також свій ютуб-канал з першим кліпом.

Сьогодні Софія мріє підкорити сцену формату World of Dance, щоб про її талант дізналася вся країна. І побачила, що майстерно танцювати можна у різному віці.

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Тимур Теренчук

11 років, Вінниця

брейкданс

Тимур — син відомого в Україні актора Олександра Теренчук («Ліга сміху», серіал «Одного разу під Полтавою» та ін) та успішної дизайнерки одягу. У Вінниці цю родину знає кожен, тож вихід на вулицю разом з татом обов’язково перетвориться на фотосесію з перехожими. Навіть зі школи без невеличкої автограф-сесії зірковій родині вийти не вдається. Тимур звик до такої уваги оточуючих, проте не хоче, щоб його сприймали як таткового сина.

Хлопчик любить відвідувати зйомки і вже сам має невеличкий акторський досвід. А також наполегливо займається танцями, аби розвивати свій талант. Тимур багато тренується – по декілька годин щодня, навіть вихідні він проводить у танцювальній залі. Напружений графік не лякає, адже його батьки – це найкращий приклад того, скільки потрібно працювати заради здійснення своєї мрії.

«Я хочу сам усього досягти в житті, а не так, щоб люди думали, що це завдяки татові. Тому я й прийшов на Танці», — зізнається Тимур.

Тимур вийде на сцену міжнародного формату Word of dance, щоб країна нарешті побачила в ньому талановитого танцівника, а не зіркового хлопчика. Своїм виступом сподівається завести зал, показати себе справжнього і наповнити серця українців неймовірною енергією.

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Карина Проскуркіна

9 років, Мелітополь

диско-слоу

Чемпіонка України, Європи, світу та королева краси.

Карина з 5-ти років займається художньою гімнастикою, має багато медалей та кубків. Під час карантину почала самостійно вчитися танцювати по відеоуроках. І вже в 7 років до гімнастики додалися сучасні танці. Спочатку було так важко, що навіть плакала, бо було багато елементів, які не виходили. Але не минуло й року, як Карина стала чемпіонкою України з диско-слоу. За другий рік виборола кубок світу, три кубки України та гран-прі Європи.

Для свого віку Карина дуже цілеспрямована. Її день розписаний по хвилинах: після школи одразу йде на гімнастику, потім – танці, кілька разів на тиждень навчається у модельній агенції. Бере участь у конкурсах краси і має титул Королеви України. Вечорами після виснажливих тренувань повторює трюки ще й вдома. Часу на друзів та прогулянки не вистачає, але Карина про це не шкодує, бо танці – це її життя!

У майбутньому Карина мріє стати олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики і тренувати маленьких дітей. А зараз юна чемпіонка більш за все прагне підкорити нову для неї вершину – сцену міжнародного формату World of Dance і серця всієї України.

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Святослав (Baby Spitfire)

9 років, Хмельницький

крамп

Чемпіон України та учень Артема Спітфаєра.

Святослав, він же бебі Спітфаєр, що означає «запальна дитина», у свої 9 – справжня гроза всіх крамперів. Танцювати почав з малечку, а тепер виходить батлувати проти 12-річних суперників, і навіть старше! Як результат – виграв Чемпіонат у категорії до 18 років.

Успіх не дається Святославу легко. Бебі Спітфаєр тренується по 4-5 годин щодня.

«Звісно, втомлююся, але під час перерви трохи відпочиваю, підживлююся чимось — і знов йду тренуватися», — розповідає танцівник.

Тренер для Святослава – справжній кумир, на якого він дуже хоче бути схожим і в якого прагне навчитись усьому в танцях. А Артем, у свою чергу, цінує в свого учня силу характеру і дисциплінованість, які ведуть його до успіху і допомагають витримати дорослу конкуренцію.

Святослав дуже мріє зробити світ кращим. Було б добре мати якусь магію, яка допомогла б виправляти всі помилки і недобрі вчинки людей. Але хлопчик знає, що це неможливо, тож демонструватиме власну крамп-магію на сцені міжнародного формату World of Dance.

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«Танці. World Of Dance»: Категорія “Дорослі”

Олександр Гришай

18 років, Кривий Ріг

show

Олександр полишив школу після 9-го класу. Згадує, що дуже не любив її, а батьків це засмучувало, через що вдома вони часто сварилися. З часом батьки вирішили, що краще зберегти добрі стосунки із сином і дати йому можливість розвиватися у тому, що подобається і приносить натхнення.

Натхнення дарували танці. Сашко розвивався в цьому напрямку і одного разу отримав пропозицію попрацювати за кордоном. Так він опинився за контрактом у Китаю. В групі з 12 танцівників він був наймолодшим – усього 16 років, але далеко не слабкішим у своєму стилі.

Китай дав Сашку великий поштовх до подальшого розвитку і власного успіху.

«Було приємно відчувати себе самостійним, мати можливість переказати мамі гроші, привезти подарунки додому. А от місцевий хіп-хоп розчарував. Я побачив щось спрощене, змінене, без тих особливих акцентів, притаманих справжньому хіп-хопу. Наче якась пародія», — згадує хлопець.

Пошуки справжніх майстрів, в кого можна вчитись і набиратися досвіду, він не припиняє й сьогодні. Ці пошуки привели Олександра на сцену міжнародного формату World of Dance. Танці на СТБ завжди були його мрією, тож, побачивши набір учасників, зрозумів, що не дозволить собі прогавити таку можливість. Зізнається, що заради цієї сцени щодня працював на повну.

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Олена Гончар і Змій

51 рік, Київ

кінологічний фрістайл

Олена вже 10 років працює інструкторкою-дресирувальницею. Навчає собак побутовій та спортивній виучці, пастушачій службі, фрістайлу та іншим видам. А ще готує собак-терапевтів.

Її шотландський коллі Змій працює з особливими дітками.

«Це може робити не кожен собака, тут дуже суворий відбір. Але Змій дуже любить дітей і взагалі людей. Він розумний і слухняний. Ми готуємо з ним програму і працюємо по ній разом з дітками. Це допомагає їм проходити терапію, навчитись виявляти свої емоції. Бо собака для них може бути стимулом, містком для налагодження комунікації. Багатьом дітям легше це зробити разом з твариною, бо тварина з ними на одному рівні. Собака ніколи не оцінюватиме дитину – хворіє вона чи ні, хороша чи погана, або ще щось. І коли немає цього критерію, це розслабляє дитину і допомагає розвивати комунікативні функції. А потім вони переносяться з собаки на однолітків, на батьків і близьких людей», — розповідає Олена.

У вільний від роботи час Змій та Олена танцюють. Активний пес любить не тільки виконувати всілякі трюки, а й голосно підспівувати під час свого танцю.

Вони виходять на сцену танцювального шоу, бо дуже хочуть подарувати всій країні трішки позитиву і гарних емоцій. Хоча самі при цьому дуже-дуже хвилюються!

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Дар’я Коваль

26 років, Дніпро

модерн

Даша присвятила танцям все своє життя. Колись вона робила перші кроки у легендарному проєкті «Танцюють всі», а сьогодні викладає одразу в трьох найбільших танцювальних студіях Дніпра, багато працює над постановками, ставить перфоманси і організовує батли. Навіть створила власний бренд одягу. Маючи великий потенціал для професійного успіху за кордоном, Даша прагне розвивати танці у своєму місті і вкладає в це весь свій час. «Це спосіб мого життя. Я від такого ритму дістаю задоволення», — говорить дівчина.

В танці вона виплескує свої думки, емоції і страхи – це її спосіб розібратись в собі і стати щасливішою. Для неї це наче терапія. Даша може станцювати все, що її непокоїть – і на деякий час стає легше.

Але напружений графік дався взнаки – торік у дівчини діагностували поліартрит.

«Дуже сильно почали боліти руки. Їх викручувало так сильно, що неможливо було навіть чашку тримати. Біль поширювався майже по всьому тілу. Це жах. Ти не тільки танцювати не взмозі, а взагалі щось робити. Пігулки не допомагали. Я обійшла всіх лікарів по кілька разів, і лише один з них мені сказав, що це зі мною сталося через постійне перенапруження м’язів – вони тиснуть на суглоби й ті деформуються. Сказав, що нічим мені допомогти не може, треба навчитись розслаблятись. Тож я над цим працюю», — згадує Даша.

На сцені Word of dance Даша танцюватиме свою власну історію.

«Цей номер – про мене. Про мою боротьбу з моїми внутрішніми демонами, з моїм бажанням бути досконалою та страхом бути недосконалою».

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Вероніка Шулькевич

20 років, Одеса

східні танці

Вероніка займається танцями з 3-х років. Спочатку це були класична хореографія і бальні, та одного разу 5-річна Ніка побачила танцівницю східних танців у красивому вбранні – і захопилася цим напрямком так сильно, що він став сенсом її життя. Сьогодні вона чемпіонка світу, володарка 15 Кубків світу, педагогиня чемпіонатів світу, Європи та України. Викладає майстер-класи в Китаї, Японії, у Кореї.

«Я була наймолодшою переможницею найбільшого чемпіонату світу в Єгипті серед професіоналів. Туди допускали з 18 років, але мені дозволили в 14 – і я виграла!» — згадує Вероніка.

Для неї східний танець – це і є життя. Це те що надихає і те, чим заряджається щодня. «Танці мене тримають на плаву і не дозволяють ні на хвилину замислитись, що я коли-небудь покину це».

Тепер чемпіонка прагне спробувати свої сили на сцені міжнародного формату World of Dance. І закохати країну не тільки у свій талант, а й у чарівну багатогранну красу східного танцю.

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Юджин Кулаковський

33 роки, Київ

хіп-хоп

Засновник однієї з найвідоміших танцювальних шкіл України D•SIDE.

Він живе танцями вже 17 років. Спочатку танцював сам, потім почав ставити номери своїм хіп-хоп командам. 10 років тому у нього було лише три учні, а сьогодні їх – дві тисячі. Його ім’я знає увесь професійний танцювальний світ. Разом зі своїми командами він брав участь в американській і польській версіях Word of dance, підкорив сцени німецьких та азіатських танцювальних конкурсів. Сьогодні Юджин радіє, що відомий формат, такий бажаний для багатьох професійних танцівників, нарешті і в Україні.

Незважаючи на те, що він засновник і викладач великої танцювальної школи, Юджин часто виходить на сцену разом зі своїми учнями.

«В мені ще живе той артист, який хоче ділитися своєю творчістю з глядачем. Дивує, коли колеги питають «ти ще танцюєш? Навіщо?». Я люблю танцювати, попри якісь існуючі стереотипи щодо вікових рамок для артиста. Звісно, в 33 енергія вже не та, що у 25. Але я буду танцювати допоки можу. Допоки мені дозволяє моє здоров’я. А вік – це лише цифра», — говорить Юджин.

Його мета — власним прикладом показати юному поколінню, що танцювати можна, допоки ви самі цього хочете. Своїм виступом на сцені міжнародного формату World of Dance Юджин хоче надихнути своїх учнів.

«Колись я був на їхньому місці, стояв за сценою, дивився на легенд і надихався ними. Я радий, що мої діти сьогодні підтримують мене».

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Ярослав Крук

26 років, Рівне

брейкданс

Ярослав живе танцями вже 15 років. Навчався у хореографічному училищі та в університеті. Здебільшого танцював хіп-хоп, паппінг, займався акробатикою. Тепер викладає дітям і вже 5 років танцює просто неба в центрі Києва, де щовечора збирається хоперська тусовка.

«Танці на вулиці для мене не заради заробітка, бо на нього не проживеш. Я там кайфую! Коли у мене вихідні від основної роботи — я постійно там, відводжу душу», — говорить Ярослав.

На сцені міжнародного формату World of Dance Ярослав хоче показати всю свою майстерність і танцювальний рівень, якого досяг. Це буде веселий танець, доволі незвичні трюки, які мало хто виконує. Деякі елементи Ярослав вигадав сам. Він дуже хоче здивувати Україну своїм танцем!

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«Танці. World Of Dance»: Категорія «Команди»

Віталій Загоруйко та Дарина Матвейчук

35 і 25 років, Київ

аргентинське танго

Віталій — випускник легендарного шоу «Танцюють всі», а Дарина — його колишня студентка і тепер партнерка.

Вона побачила його на проєкті «Танцюють всі» 10 років тому. Їй було лише 12, а він вже був зіркою легендарного проєкту та підкорював своїм танцем усі жіночі серця країни. Тоді він вразив її своєю щирою посмішкою.

Наступна зустріч відбулася вже на занятті, коли Дарина стала студенткою хореографічного училища. Вона мало не зомліла, коли побачила в залі викладача «з телевізора». А коли Віталій, на той момент вже Заслужений майстер спорту з бальних танців, власник школи бальних танців та свого театру танців, а також учасник кількох популярних телешоу, запропонував Дарині стати в пару – дівчина не могла повірити, що це відбувається саме з нею. «Вона просто була найкращою на курсі», — пояснює Віталій.

Станцюватися — це наче вибудувати стосунки. І сьогодні вони можуть зізнатися, що знайшли свого «того самого» партнера, з яким можна підкорювати будь-які сцени.

На сцені міжнародного формату World of Dance Віталій та Дарина хочуть заявити про себе, як танго-дует, продемонструвати всю красу та емоційність аргентинського танго та закохати у нього українців.

«Звісно, буде багато пристрасті, яке танго без неї», — інтригує пара.

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Софія Кончицька та Денис Орлов

19 і 18 років, Харків

латина

Дворазові чемпіони України, бронзові призери чемпіонату Європи та бронзові призери Кубку світу з бального танцю.

Вони танцюють в парі вже 2 роки. Обидва – перфекціоністи і лідери, завжди прагнуть кращого результату. Таку планку витримає не кожна бальна пара, тож ціна ідеального виступу на паркеті та призових місць – багатогодинна важка робота в залі майже без перерв.

«Я ніколи не дозволяю собі зупинятися на досягнутому. Два-три дні після чемпіонату – і я вже починаю нудьгувати. Мені потрібно щось робити. Не кожен партнер готовий терпіти таку активність, тому я щаслива, що Денис мене підтримує в усьому», — зізнається Софія. «У мене було багато танцювальних партнерок, але Софія — перша, з ким я танцюю так довго. Можливо, вимогливість до себе та інших може когось лякати, але це запорука успіху і планка, яку постійно маєш тримати», — говорить Денис.

На сцені міжнародного формату World of Dance Софія та Денис прагнуть отримати новий досвід, відчути інший конкурсний драйв і показати свій талант всій країні.

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