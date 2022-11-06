Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: виступи учасників 2 випуску від 06.11.2022

На сцену шоу «Танці. World of Dance» вийшли нові учасники, які прагнуть жити і танцювати попри всі перешкоди! Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Хто став учасниками шоу «Танці. World of Dance» і вийшов на сцену у 2 випуску від 06.11.2022 — читайте в мателіалі STB.UA.

«Танці. Word Of Dance» — проєкт, в якому суперталанти різного віку вражають професійними виступами та змагаються за любов глядачів. Жодних обмежень за стилем танцю та кількістю учасників на сцені. Ніякого суворого журі. Тільки глядачі обирають переможця!

Глядацьке голосування вже відкрите і триватиме тиждень. Обрати улюблених учасників можна в кожній з трьох категорій. Безкоштовне голосування відбувається у спеціальному телеграм-каналі СТБ.

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Тож згадайте виступи учасників 2 випуску танцювального шоу «Танці.World of Dance» і переходьте за посиланням ТУТ аби проголосувати за свого фаворита!

«Танці. World of Dance»: Категорія «Діти»

Микита Кучерявий

латина

Анастасія Макогоненко

диско

Lil Spitfire (Євген Бондаренко)

крамп

Аделіна Богданова та Маргарита Шалдунова

модерн

«Танці. World of Dance»: Категорія «Дорослі»

Соломія Ткачівська

бродвей

Дмитро Кудін

контемпорарі

Поліна Червоненко

реггетон

Євген Лой

хаус

Катерина Карякіна

латина

«Танці. World of Dance»: Категорія «Команди»

ARCHI & TIM

ліричний хіп-хоп

CREW UA 21

хіп-хоп

THE BOND

хіп-хоп

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери – по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

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