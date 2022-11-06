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Танці. World of Dance

«Танці. World of Dance»: виступи учасників 2 випуску від 06.11.2022

06.11.2022

На сцену шоу «Танці. World of Dance» вийшли нові учасники, які прагнуть жити і танцювати попри всі перешкоди! Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Хто став учасниками шоу «Танці. World of Dance» і вийшов на сцену у 2 випуску від 06.11.2022 — читайте в мателіалі STB.UA.

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

«Танці. Word Of Dance» — проєкт,  в якому суперталанти різного віку вражають професійними виступами та змагаються за любов глядачів. Жодних обмежень за стилем танцю та кількістю учасників на сцені. Ніякого суворого журі. Тільки глядачі обирають переможця! 

Глядацьке голосування вже відкрите і триватиме тиждень. Обрати улюблених учасників  можна в кожній з трьох категорій.  Безкоштовне голосування відбувається у спеціальному телеграм-каналі СТБ. 

Більше на тему: Що відомо про учасників 1 випуску «Танці. Word Of Dance»

Тож згадайте виступи учасників 2 випуску танцювального шоу «Танці.World of Dance» і переходьте за посиланням ТУТ аби проголосувати за свого фаворита!

«Танці. World of Dance»: Категорія «Діти» 

Микита Кучерявий

латина

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Анастасія Макогоненко

диско

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Lil Spitfire (Євген Бондаренко)

крамп

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Аделіна Богданова та Маргарита Шалдунова

модерн

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: Категорія «Дорослі» 

Соломія Ткачівська

бродвей

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Дмитро Кудін

контемпорарі

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Поліна Червоненко

реггетон

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Євген Лой

хаус

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Катерина Карякіна

латина

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: Категорія «Команди»

ARCHI & TIM

ліричний хіп-хоп

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

CREW UA 21

хіп-хоп

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

THE BOND

хіп-хоп

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

Танці. World of Dance: учасники 2 випуску від 06.11.2022

За результатами глядацьких голосів щотижня визначатимуться три лідери – по одному з кожної категорії. А вже наприкінці грудня, по завершенню всіх випусків, серед усіх лідерів тижня глядачі зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance». 

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