Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: выступления участников 2 выпуска от 06.11.2022

На сцену шоу «Танці. World of Dance» вышли новые участники, стремящиеся жить и танцевать вопреки всему! Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танці. World of Dance» и вышел на сцену во 2 выпуске от 06.11.2022 — читайте в материале STB.UA.

«Танці. Word Of Dance» — проект, в котором суперталанты всех возрастов поражают профессиональными выступлениями и соревнуются за любовь зрителей. Никаких ограничений по стилю танца и числу участников на сцене. Никакого сурового жюри. Только зрители выбирают победителя!

Зрительское голосование уже открыто и продлится неделю. Выбрать любимых участников можно в каждой из трех категорий. Бесплатное голосование проходит в специальном телеграмм-канале СТБ.

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Так что вспомните выступления участников 2 выпуска танцевального шоу «Танці.World of Dance» и переходите по ссылке ЗДЕСЬ чтобы проголосовать за своего фаворита!

«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»

Никита Кучерявый

латина

Анастасия Макогоненко

диско

Lil Spitfire (Евгений Бондаренко)

крамп

Аделина Богданова и Маргарита Шалдунова

модерн

«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»

Соломия Ткачевская

бродвей

Дмитрий Кудин

контемпорари

Полина Червоненко

реггетон

Евгений Лой

хаус

Екатерина Карякина

латина

«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»

ARCHI & TIM

лирический хип-хоп

CREW UA 21

хип-хоп

THE BOND

хип-хоп

По результатам зрительских голосов еженедельно будут определяться три лидера – по одному из каждой категории. А уже в конце декабря, после завершения всех выпусков, среди всех лидеров недели зрители смогут выбрать тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance».

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