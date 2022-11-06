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Танці. World of Dance

«Танці. World of Dance»: выступления участников 2 выпуска от 06.11.2022

06.11.2022

На сцену шоу «Танці. World of Dance» вышли новые участники, стремящиеся жить и танцевать вопреки всему! Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танці. World of Dance» и вышел на сцену во 2 выпуске от 06.11.2022 — читайте в материале STB.UA.

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

«Танці. Word Of Dance» — проект, в котором суперталанты всех возрастов поражают профессиональными выступлениями и соревнуются за любовь зрителей. Никаких ограничений по стилю танца и числу участников на сцене. Никакого сурового жюри. Только зрители выбирают победителя!

Зрительское голосование уже открыто и продлится неделю. Выбрать любимых участников можно в каждой из трех категорий. Бесплатное голосование проходит в специальном телеграмм-канале СТБ.

Больше по теме: Что известно об участниках 1 выпуска «Танці. Word Of Dance»

Так что вспомните выступления участников 2 выпуска танцевального шоу «Танці.World of Dance» и переходите по ссылке ЗДЕСЬ чтобы проголосовать за своего фаворита!

«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»

Никита Кучерявый

латина

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Анастасия Макогоненко

диско

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Lil Spitfire (Евгений Бондаренко)

крамп

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Аделина Богданова и Маргарита Шалдунова

модерн

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»

Соломия Ткачевская

бродвей

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Дмитрий Кудин

контемпорари

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Полина Червоненко

реггетон

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Евгений Лой

хаус

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Екатерина Карякина

латина

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»

ARCHI & TIM

лирический хип-хоп

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

CREW UA 21

хип-хоп

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

THE BOND

хип-хоп

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

По результатам зрительских голосов еженедельно будут определяться три лидера – по одному из каждой категории. А уже в конце декабря, после завершения всех выпусков, среди всех лидеров недели зрители смогут выбрать тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance».

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