Танцы. World of Dance: участники 2 выпуска от 06.11.2022

«Танці. World of Dance»: выступления участников 2 выпуска от 06.11.2022
На сцену шоу «Танці. World of Dance» вышли новые участники, стремящиеся жить и танцевать вопреки всему! Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танці. World of Dance» и вышел на сцену во 2 выпуске от 06.11.2022 — читайте в материале STB.UA.
«Танці. Word Of Dance» — проект, в котором суперталанты всех возрастов поражают профессиональными выступлениями и соревнуются за любовь зрителей. Никаких ограничений по стилю танца и числу участников на сцене. Никакого сурового жюри. Только зрители выбирают победителя!
Зрительское голосование уже открыто и продлится неделю. Выбрать любимых участников можно в каждой из трех категорий. Бесплатное голосование проходит в специальном телеграмм-канале СТБ.
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Так что вспомните выступления участников 2 выпуска танцевального шоу «Танці.World of Dance» и переходите по ссылке ЗДЕСЬ чтобы проголосовать за своего фаворита!
«Танці. World of Dance»: Категория «Дети»
Никита Кучерявый
латина
Анастасия Макогоненко
диско
Lil Spitfire (Евгений Бондаренко)
крамп
Аделина Богданова и Маргарита Шалдунова
модерн
«Танці. World of Dance»: Категория «Взрослые»
Соломия Ткачевская
бродвей
Дмитрий Кудин
контемпорари
Полина Червоненко
реггетон
Евгений Лой
хаус
Екатерина Карякина
латина
«Танці. World of Dance»: Категория «Команды»
ARCHI & TIM
лирический хип-хоп
CREW UA 21
хип-хоп
THE BOND
хип-хоп
По результатам зрительских голосов еженедельно будут определяться три лидера – по одному из каждой категории. А уже в конце декабря, после завершения всех выпусков, среди всех лидеров недели зрители смогут выбрать тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance».
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