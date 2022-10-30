Участники Танці. World of Dance 2022: биография

Что известно об участниках 1 выпуска «Танці. Word Of Dance»

Состоялась долгожданная премьера танцевального шоу «Танці. Word Of Dance». В 1 выпуске на сцену вышли 12 участников таких категорий: Дети, Взрослые, Команды. Победителя выбирает только зритель! Предлагаем больше узнать о каждом участнике 1 выпуска и проголосовать за фаворита. Что известно об участниках 1 выпуска «Танці. Word Of Dance» — читайте в материале STB.UA.

Илья Пивовар и Анна Наговицына

13 и 11 лет. Павлоград

акробатический рок-н-ролл

категория «Дети»

Победители Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу.

Юные чемпионы работают по полной: тренируются 6 дней в неделю по два часа и никогда не пропускают тренировки. Как результат – в своем возрасте Илья и Аня уже выполняют программу взрослой категории.

Стиль, в котором танцует пара, считается опасным видом спорта. Это сочетание джазовых движений со сверхсложными акробатическими элементами, выполняемыми на большой скорости. За безопасность партнерши отвечает Илья, но Аня признается, что ей рядом с таким партнером совсем не страшно.

Несмотря на значительные профессиональные успехи, для Ильи и Анны «Танці» на СТБ – это первое выступление на сцене масштабного танцевально телевизионного проекта. «Я очень счастлива, что Илья и Аня смогут проявить себя на всю страну на сцене Танцев. Они достойны этого», — говорит тренер пары Елена Титова.

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Элина Антонова

17 лет

контемпорари

категория «Взрослые»

Суперфиналистка 8-го сезона легендарного проекта «Танцуют все». 7 лет назад юную Элину поддерживала вся страна, ею восхищались судьи. Тогда ей не хватило совсем чуть-чуть для победы, однако вскоре талантливая звездочка засияла в другом проекте СТБ. В 11 лет Элина стала соведущей Дмитрия Танковича в шоу «Україна має талант. Діти».

После успеха на СТБ Элина сначала танцевала для себя, ездила на конкурсы, а после поступления в университет на время забыла о тренировках. Сейчас девушка учится компьютерным наукам в КПИ, и признается, что из-за учебы времени на что-то другое не остается совсем. Но когда узнала о кастинге на «Танці. World of Dance», сразу же направилась в танцевальный зал.

«Я словно вернулась домой! Вижу ту самую съемочную группу, ту самую команду, которая помнит меня еще маленькой девочкой – это невероятно приятно. Так соскучилась по ним! Я не представляю свою жизнь без проектов СТБ. Они сыграли большую роль в моей жизни и направили профессионально двигаться дальше», – признается Элина.

Элина возвращается в «Танці» на СТБ уже взрослой танцовщицей, чтобы пригласить украинцев в невероятное путешествие временем. Ее выступление – о времени, которое очень быстро проходит, и о том, насколько она сама изменилась с последнего раза, когда зрители видели ее маленькой звездочкой Танцев.

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Александр Тришков

17 лет, Одесса

степ

категория «Взрослые»

Многократный чемпион Украины, вице-чемпион мира и чемпион Европы.

В 16 лет Саша уже четко спланировал свое будущее. Родители хотели, чтобы жизнь сына была успешной, поэтому он поступил учиться в морской колледж на судоводителя. Уверен, что эта профессия поможет ему заработать и открыть степ-школу в Одессе.

Александр не представляет свою жизнь без танцев и готов выстукивать чечетку непрерывно. А еще он невероятно положительный и открытый для общения парень. До 24 февраля Саша часто брал колонку, степовки и шел танцевать на Дерибасовской. Выбирал лучшую поверхность, включал музыку и импровизировал. Не было и дня, чтобы он не собрал громкие аплодисменты от прохожих.

«Иногда я даже кооперировался со скрипачами. Они играли, я танцевал. Сначала люди не понимали, что происходит, но потом у нас собиралась толпа, люди бросали деньги! Мы так могли работать 2-3 часа в день. Но степ я люблю не за деньги – я получаю от нее удовольствие», — вспоминает танцовщик.

Теперь Саша стремится, чтобы о нем узнала не только Одесса, но и вся Украина. Ради этого он готов работать не на 100%, а на все 500%.

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B-boy Curly (Илья Бондаренко)

20 лет, Донецк

брейк-данс

категория «Взрослые»

Илье было 13 лет, когда в 2014-м россия начала войну против Украины. Жил тогда с родителями и собакой. Но из-за постоянных ракетных ударов россии семья вынуждена была переехать в Павлоград, а позже в Киев.

«Бомбардировки были частыми, мы сидели в подвале. Мы жили не в центре города, но взрывы были слышны так, будто прилетает где-то рядом. Страшно, особенно в первый раз. Когда мы жили временно под Донецком, в селе дети имели даже такое развлечение – собирать пули и обломки от снарядов», – вспоминает Илья.

В Павлограде отец Ильи ушел из семьи и создал новую. Почему, парень до сих пор не знает. Он держит связь с отцом, но сильно переживает за маму, которой пришлось это все пережить и которая из-за стресса и нервов похудела на 30 килограмм. В Киев Илья с мамой приехали уже вдвоем.

Илья чувствует себя единственной опорой для близкого человека, поэтому мечтает обеспечивать семью самостоятельно, чтобы его мама больше никогда не работала в клининговой компании. Ради этого работал на самых разных работах и ​​даже ездил на несколько месяцев в Польшу расфасовывать картон на типографии. Иногда его приглашали сняться в клипах известных украинских артистов, но это был временный заработок.

Сегодня Илья стремится добиваться успехов в том, что ему нравится. Так что парень полностью погрузился в танцы. «Я танцую, начал преподавать. Хочу дать своей маме в четыре раза больше комфорта, чем она дала мне.. А дала она немало…»

В Танцы на СТБ Илья пришел ради себя и ради мамы. На сцене масштабного проекта он на языке тела расскажет о том, как сильно на человека влияют какие-либо события в его жизни. О том, как сильно определенные ситуации изменили его самого.

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Shadow team

Киев

frame up

категория «Команды»

Когда люди слышат слово «стрип», на ум приходят откровенные танцы в ночном клубе. Но эта команда не раздевается и не танцует обнаженной.

«Frame up может быть очень разным: лирическим и даже экспериментальным. Поэтому мы здесь. Мы разрушаем стереотипы относительно нашей высокой обуви. Хочется, чтобы люди начали по-другому воспринимать нас и жанр, в котором мы работаем», – говорят девушки.

Номер, с которым команда Shadow team пришла на проект, сами девушки очень любят. И надеются, что от него будет в восторге не только молодая аудитория, но даже бабушки и дедушки.

Участие на самой большой танцевальной сцене страны для Shadow team чрезвычайно важно, ведь они долго шли к тому, чтобы их понимали и принимали. Чтобы видели, что стиль frame up strip – это не пошлость, а очень деликатное искусство и невероятно тяжелый труд в танцевальном зале.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Тимур Путята и Евгения Пиндюра

12 лет и 10 лет

латина

категория «Дети»

Тимур и Евгения – одна из самых титулованных бальных танцевальных пар Украины. Абсолютные чемпионы Украины. Неоднократные серебряные и золотые призеры Кубка Европы и международных профессиональных турниров. И, самое главное, абсолютные чемпионы Blackpool Dance Festival! В 2021 году именно эта украинская пара впервые за более чем 100 лет выиграла сразу в пяти категориях самого престижного танцевального турнира мира.

«Мы до последнего не верили, что можем стать первыми. Были сильные конкуренты и их было много, ведь в каждой категории регистрируются более 150 участников. Когда поняли, что выиграли, расплакались вместе с нашей тренершей», – рассказывает Евгения.

Победа в престижном турнире сразу же подняла юных украинцев в статус звезд. Но Тимур и Женя не планируют останавливаться, наоборот – начали еще больше работать в зале.

«Когда ты становишься чемпионом, появляется ощущение, что уже всего добился. И это очень плохо, это начинает влиять на тренировку, расслабляет. Лучше убрать эту корону с головы, выбрать себе новую цель и снова идти к ней», – признается пара.

Пара настроена лучше проявить себя на сцене Танцев на СТБ, ведь даже для таких чемпионов, как они, это новый опыт в новой категории.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Воробей Артем / Spitfire

32 года, Хмельницкий

крамп

категория «Взрослые»

Артём начал заниматься танцами в 14 лет исключительно для того, чтобы нравиться девушкам. А теперь он – один из сильнейших магаперов страны. Многократный победитель чемпионатов по крампу. И основатель @spitfire.family.

Артем давно перестал считать свои медали, поскольку, по его словам, они не имеют для него никакого значения. Гораздо важнее – продвигать крамп в Украине, поскольку люди очень настороженно относятся к этому якобы агрессивному стилю.

На сцене Танцев Артем хочет доказать обратное. Ведь крамп для него – это экспрессивный рассказ, которым можно выразить разные эмоции. Как, к примеру, любовь и нежность. Сегодня парню хочется говорить именно об этих чувствах, поскольку центром его вселенной стала полуторагодовалая дочь Оливия. Ради нее Артем готов горы свернуть. Будет танцевать он также для нее. Поэтому этот номер для Артема – особенный.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

ВозрастОк

23 – 48 лет, Днепр

латина

категория «Команды»

В любом возрасте никогда не поздно осуществлять свои мечты – девиз этой невероятно положительной и вдохновляющей команды, разрушающей любые стереотипы. Она состоит из жен и мам, в общей сложности у которых 27 детей! Одна из участниц коллектива «ВоростОк» – мама пятерых детей. Самой младшей танцовщице 23 года, а самой старшей – 48.

У них нет профессионального танцевального прошлого и занимаются танцами только с сентября 2021 года. Но чувствуют, что за это время их жизнь изменилась. «Мы стали смелее и увереннее. После тренировок кажется, что летаешь. Мы словно расправили плечи!» – говорят участницы.

В их новом хобби каждую поддерживают близкие люди, верят в успех и гордятся достижениями. Разве это не самое главное на пути к своей мечте?

Кроме танцевальной карьеры участницы коллектива «ВоростОк» регулярно устраивают девичьи посиделки за кофе или в бане. На проект СТБ пришли, чтобы показать пример женщинам-домохозяйкам, которые считают себя не в форме, что активная жизнь может начинаться в любом возрасте. И выйти на большую профессиональную сцену тоже можно в любом возрасте!

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Гроза Михаил

6 лет, Харьков

брейк-данс

категория «Дети»

Миша – один из самых молодых бибоев в Украине. Однако уже есть 5 медалей, четыре из которых – за первые места на турнирах в Харькове.

В 2 года мальчик впервые увидел выступления бибоев и увлекся этим стилем танца. Но в его городе не так много было тренеров, готовых заниматься самыми маленькими детьми, так что маме пришлось поискать того, кто возьмется развить брейк-потенциал Мишки.

С тех пор как мальчик начал заниматься брейкингом, фамилия Гроза стала его никнеймом. Он идеально подходит к его характеру: Миша очень активный, дерзкий и грозный, не боится никого и ничего и часто выходит на батлы с ребятами старше его. Миша стремится выступать в категории профессионалов, а не начинающих.

Подать заявку на СТБ тоже было решением Миши. «Я мечтаю выиграть этот проект, чтобы стать самым крутым бибоем Украины!» – уверенно заявляет мальчик.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Ангелина Шевчук

26 лет, Чернигов

контемпорари

категория «Взрослые»

Мастер спорта по художественной гимнастике. Преподаватель в танцевальной студии.

Ангелина с 5 лет профессионально занималась художественной гимнастикой и всегда желала танцевать. Только на первом курсе университета ей удалось реализовать свою мечту. Теперь девушка преподает в танцевальной студии контемпорари и ведет 3 группы всех возрастов.

Работы так много, что на личную жизнь девушке не очень-то хватает времени. В ее жизни всегда были одни тренировки. Но девушка уверена: когда твоя жизнь превращается в маршрут «дом-работа-дом», это означает, что пришло время выходить из зоны комфорта.

«Если тренер работает с детьми – это не значит, что он должен сейчас постоянно сидеть в зале и только работать со своими учениками. Я считаю, что каждый человек должен параллельно себя развивать, двигаться вперед и не бояться полезных «копняков». Я точно еще не достигла своей вершины. Мне есть чему научиться и есть куда идти дальше. И я хочу идти дальше», – признается Ангелина.

Проект «Танці» для девушки тоже выход из зоны комфорта. На сцене масштабного конкурса Ангелина будет танцевать о любви, которая наполняет нашу жизнь, в которой так нуждается каждый человек на нашей планете.

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Леле Кхутсишвили и Автандили Гутовский

Тбилиси, Грузия

латина

категория «Команды»

Эта пара – гремучая смесь таланта, мастерства, харизмы и грузинского темперамента! Леле и Автандили специально приехали учиться танцам в Украину. Ведь Украина, уверены танцовщики, – одна из лучших стран по бальным танцам, здесь много успешных танцоров и сильных педагогов.

Они танцуют вместе уже больше года и представляют Украину на зарубежных турнирах. Требовательные перфекционисты, они стремятся танцевать на самом высоком уровне. Поэтому на их тренировках очень часто зашкаливают эмоции. Но на паркете они непревзойденны в своей горячности. И очень хотят лучше показать себя на самой масштабной танцевальной сцене Украины.

Пара не скрывает, что они привлекательны друг для друга, но пока остаются парой только на паркете. Романтические отношения, по их словам, мешают танцам и работе, поэтому они не спешат с изменениями в личной жизни. «Хотя, время все покажет», – улыбается Автандили.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Александр Геращенко

33 года, Хорол

шоу-номер

категория «Взрослые»

На сцену Танців на СТБ вернулся победитель легендарного проекта «Танцуют все»-3.

12 лет назад простой парень из Хорола своей непосредственностью, простотой и безумной жаждой танцев покорил сердца всей Украины, а в итоге – и весь мир. Сначала объездили с турами всю Украину. Затем финалисты проекта поехали на обучение в Америку. Застенчивый Саша, ранее особенно нигде не занимавшийся и обучавшийся сам по видео, шокировал своими трюками лучших хореографов мира! Не успел он вернуться в Украину, как его пригласили работать в Европу.

Александр успел объехать полмира: Сингапур, Испания, Франция, Аляска… Много времени он провел в командировках, работая за границей. И со временем понял, что нет для него лучшей страны, чем наша.

Танцы на СТБ для Александра – шанс вернуться именно на украинскую сцену. Парень уверен, что ему есть чем удивить Украину и соперников.

Выбирай сердцем! Голосуй за своих фаворитов в специальном телеграмм-канале СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

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