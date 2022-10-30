Учасники Танці. World of Dance 2022: біографія 

Що відомо про учасників 1 випуску «Танці. Word Of Dance»

Відбулася довгоочікувана прем’єра танцювального шоу «Танці. Word Of Dance». У 1 випуску на сцену вийшли 12 учасників таких категорій: Діти, Дорослі, Команди. Переможця обирає тільки глядач. Тож пропонуємо більше дізнатися про кожного учасника 1 випуску і проголосувати за фаворита. Що відомо про учасників 1 випуску «Танці. Word Of Dance» — читайте в матеріалі STB.UA.

Ілля Півовар та Анна Наговіцина

13 та 11 років. Павлоград

акробатичний рок-н-рол

категорія «Діти»

Переможці Кубку Світу з акробатичного рок-н-ролу.

Юні чемпіони працюють на повну: тренуються 6 днів на тиждень по дві години і ніколи не пропускають тренування. Як результат – у своєму віці Ілля та Аня вже виконують програму дорослої категорії.

Стиль, в якому танцює пара, вважається небезпечним видом спорту. Це поєднання джазових рухів з надскладними акробатичними елементами, які виконуються на великій швидкості. За безпеку партнерши відповідає Ілля, та Аня зізнається, що їй поруч з таким партнером зовсім не страшно.

Попри значні професійні успіхи, для Іллі та Анни Танці на СТБ – це перший виступ на сцені масштабного танцювально-телевізійного проєкту. «Я дуже щаслива, що Ілля та Аня зможуть проявити себе на всю країну на сцені Танців. Вони гідні цього», – каже тренерка пари Олена Тітова.

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Еліна Антонова

17 років

контемпорарі

категорія «Дорослі»

Суперфіналістка 8-го сезону легендарного проєкту «Танцюють всі». 7 років тому юну Еліну підтримувала вся країна, нею захоплювалися судді. Тоді їй не вистачило зовсім трохи для перемоги, проте незабаром талановита зірочка засяяла в іншому проєкті СТБ. В 11 років Еліна стала співведучою Дмитра Танковича в шоу «Україна має талант. Діти».

Після успіху на СТБ Еліна спочатку танцювала для себе, їздила на конкурси, а після вступу до університету на деякий час забула про тренування. Зараз дівчина навчається комп’ютерним наукам у КПІ, і зізнається, що через навчання часу на щось інше не лишається зовсім. Та коли дізналася про кастинг на “Танці. World of Dance”, одразу ж попрямувала до танцювальної зали.

«Я ніби повернулася додому! Бачу ту саму знімальну групу, ту саму команду, яка пам’ятає мене ще маленькою дівчинкою – це неймовірно приємно. Так скучила за ними! Я не уявляю свого життя без проектів СТБ. Вони відіграли велику роль у моєму житті і спрямували професійно рухатись далі», – зізнається Еліна.

Еліна повертається в Танці на СТБ вже дорослою танцівницею, аби запросити українців у неймовірну подорож часом. Її виступ – про час, який дуже швидко плине, і про те, наскільки вона сама змінилася з останнього разу, коли глядачі бачили її маленькою зірочкою Танців.

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Олександр Трішков

17 років, Одеса

степ

категорія «Дорослі»

Багаторазовий чемпіон України, віце-чемпіон світу та чемпіон Європи.

У 16 років Сашко вже чітко спланував своє майбутнє. Батьки хотіли, аби життя сина було успішним, тому він поступив навчатись у морський коледж на судновода. Впевнений, що ця професія допоможе йому заробити грошей та відкрити степ-школу в Одесі.

Олександр не уявляє своє життя без танців і готовий вистукувати чечітку безперервно. А ще він неймовірно позитивний і відкритий до спілкування хлопець. До 24 лютого Сашко часто брав колонку, степовки і йшов танцювати на Дерибасівську. Обирав найкращу поверхність, вмикав музику та імпровізував. Не було й дня, щоб він не зібрав гучні оплески від перехожих.

«Іноді я навіть кооперувався зі скрипалями. Вони грали, я танцював. Спочатку люди не розуміли, що відбувається, але потім біля нас збирався натовп, люди кидали гроші! Ми так могли працювати 2-3 години на день. Але степ я люблю не за гроші – я отримую від нього задоволення», – згадує танцівник.

Тепер Сашко прагне, аби про нього дізналась не лише Одеса, але і вся Україна. Заради цього він готовий працювати не на 100, а на всі 500%.

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B-boy Curly (Ілля Бондаренко)

20 років, Донецьк

брейк-данс

категорія «Дорослі»

Іллі було 13 років, коли у 2014-му росія розпочала війну проти України. Жив тоді з батьками і собакою. Та через постійні ракетні удари росії сім’я змушена була переїхати у Павлоград, а пізніше до Києва.

«Бомбардування були частими, ми сиділи у підвалі. Ми жили не у середмісті, але вибухи було чутно так, ніби прилітає десь поряд. Страшно, особливо перші рази. Коли ми жили тимчасово під Донецьком, у селі діти мали навіть таку розвагу – збирати кулі та уламки від снарядів», – згадує Ілля.

У Павлограді батько Іллі пішов з родини і створив нову. Чому, хлопець і досі не знає. Він тримає зв’язок із батьком, але сильно переживає за маму, якій довелось це все пережити і яка через стрес і нерви схудла на 30 кілограм. В Київ Ілля з мамою приїхали вже удвох.

Ілля відчуває себе єдиною опорою для близької людини, тому мріє забезпечувати родину самостійно, щоб його мама більше ніколи не працювала у клінінговій компанії. Заради цього працював на самих різних роботах і навіть їздив на кілька місяців у Польщу розфасовувати картон на друкарні. Іноді його запрошували знятись у кліпах відомих українських артистів, але то був тимчасовий заробіток.

Сьогодні Ілля прагне досягати успіхів у тому, що йому до вподоби. Тож хлопець повністю поринув у танці. «Я танцюю, почав викладати. Хочу дати своїй мамі вчетверо більше комфорту, ніж вона дала мені.. А дала вона чимало…»

В Танці на СТБ Ілля прийшов заради себе і заради мами. На сцені масштабного проєкту він мовою тіла розкаже про те, як сильно на людину впливають будь-які події у її житті. Про те, як сильно певні ситуації змінили самого його.

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Shadow team

Київ

frame up

категорія «Команди»

Коли люди чують слово «стріп», на думку спадають відверті танці у нічному клубі. Але ця команда не роздягається і не танцює оголеною.

«Frame up може бути дуже різним: ліричним і навіть експериментальним. Тому ми тут. Ми руйнуємо стереотипи щодо нашого високого взуття. Хочеться, щоб люди почали інакше сприймати нас і жанр, в якому ми працюємо», – говорять дівчата.

Номер, з яким команда Shadow team прийшла на проект, самі дівчата дуже обожнюють. І сподіваються, що від нього буде у захваті не тільки молода аудиторія, а навіть бабусі і дідусі.

Участь на найбільшій танцювальній сцені країни для Shadow team надзвичайно важлива, адже вони довго йшли до того, аби їх розуміли та приймали. Щоб бачили, що стиль frame up strip це не вульгарність, а дуже делікатне мистецтво і неймовірно важка праця у танцювальному залі.

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Тимур Путята та Євгенія Піндюра

12 років та 10 років

латина

категорія «Діти»

Тимур і Євгенія – одна з найтитулованіших бальних танцювальних пар України. Абсолютні чемпіони України. Неодноразові срібні та золоті призери Кубка Європи та багатьох міжнародних професійних турнірів. І, найголовніше, абсолютні чемпіони Blackpool Dance Festival! У 2021 році саме ця українська пара вперше за понад 100 років виграла одразу у п’яти категоріях найпрестижнішого танцювального турніру світу.

«Ми до останнього не вірили, що можемо стати першими. Були сильні конкуренти, і їх було багато, адже в кожній категорії реєструються понад 150 учасників. Коли зрозуміли, що виграли, розплакалися разом з нашою тренеркою», – розповідає Євгенія.

Перемога у престижному турнірі одразу підняла юних українців у статус зірок. Але Тимур і Женя не планують зупинятися, навпаки – почали ще більше працювати у залі.

«Коли ти стаєш чемпіоном, з’являється відчуття, що вже усього досягнув. І це дуже погано, це починає впливати на тренування, розслаблює. Ліпше прибрати цю корону з голову, обрати собі нову мету і знову йти до неї», – зізнається пара.

Пара налаштована якнайкраще проявити себе на сцені Танців на СТБ, адже навіть для таких чемпіонів, як вони, це новий досвід у новій категорії.

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Горобець Артём / Spitfire

32 роки, Хмельницький

крамп

категорія «Дорослі»

Артем почав займатися танцями у 14 років виключно для того, щоб подобатися дівчатам. А тепер він – один із найсильніших крамперів країни. Багатократний переможець чемпіонатів з крампу. І засновник @spitfire.family.

Артем давно перестав рахувати свої медалі, оскільки, за його словами, вони не мають для нього жодного значення. Набагато важливіше – просувати крамп в Україні, оскільки люди дуже насторожено ставляться до цього нібито агресивного стилю.

На сцені Танців Артем хоче довести зворотнє. Адже крамп для нього – це експресивна розповідь, якою можна висловити різні емоції. Як, наприклад, любов і ніжність. Сьогодні хлопцеві хочеться говорити саме про ці почуття, оскільки центром його всесвіту стала півторарічна донька Олівія. Заради неї Артем готовий гори згорнути. Танцюватиме він також для неї. Тому цей номер для Артема – геть особливий.

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ВозростОк

23 – 48 років, Дніпро

латина

категорія «Команди»

У будь-якому віці ніколи не пізно здійснювати свої мрії – девіз цієї неймовірно позитивної і надихаючої команди, яка руйнує будь-які стереотипи. Вона складається із дружин і мам, загалом у яких 27 дітей! Одна із учасниць колективу «ВозростОк» – мама п’ятьох дітей. Наймолодшій 23 роки, а найстаршій – 48.

Вони не мають професійного танцювального минулого і займаються танцями лише з вересня 2021 року. Але відчувають, що за цей час їх життя змінилося. «Ми стали сміливішими та впевненішими. Після тренувань здається, що літаєш. Ми наче розправили плечі!» – говорять учасниці.

У їхньому новому хобі кожну підтримують близькі люди, вірять в успіх і пишаються досягненнями. Хіба це не найголовніше на шляху до своєї мрії?

Крім танцювальної кар’єри учасниці колективу «ВозростОк» регулярно влаштовують дівочі посиденькі за кавою або у лазні. На проєкт СТБ прийшли аби показати приклад жінкам-домогосподаркам, які вважають себе не у формі, що активне життя може починатися у будь-якому віці. І вийти на велику професійну сцену також можна у будь-якому віці!

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Гроза Михайло

6 років, Харків

брейк-данс

категорія «Діти»

Мишко – один із наймолодших бібоїв в Україні. Проте вже має 5 медалей, чотири з яких – за перші місця на турнирах у Харкові.

В 2 роки хлопчик вперше побачив виступи бібоїв і захопився цим стилем танцю. Але в його місті не так багато було тренерів, готових займатись найменшими дітками, тож мамі довелося пошукати того, хто візьметься розвинути брейк-потенціал Мишка.

Відтоді, як хлопчик почав займатись брейкінгом, прізвище Гроза стало його нікнеймом. Він ідеально підходить до його характеру: Мишко дуже активний, зухвалий і грізний, не боїться нікого і нічого і часто виходить на батли з хлопцями, старшими за нього. Мишко прагне виступати в категорії професіоналів, а не початківців.

Подати заявку в Танці на СТБ теж було рішенням Мишка. «Я мрію виграти цей проєкт, щоб стати найкрутішим бібоєм України!» – впевнено заявляє хлопчик.

Обирай серцем! Голосуй за своїх фаворитів у спеціальному телеграм-каналі СТБ: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

Ангеліна Шевчук

26 років, Чернігів

контемпорарі

категорія «Дорослі»

Майстер спорту з художньої гімнастики. Викладачка в танцювальній студії.

Ангеліна з 5 років професійно займалася художньою гімнастикою і завжди хотіла танцювати. Лише на першому курсі університету їй вдалося реалізувати свою мрію. Тепер дівчина викладає в танцювальній студії контемпорарі і веде 3 групи різного віку.

Роботи так багато, що на особисте життя дівчині не дуже вистачає часу. У її житті завжди були самі тренування. Але дівчина впевнена: коли твоє життя перетворюється у маршрут «дом-робота-дом» це означає, що прийшов час виходити із зони комфорту.

«Якщо тренер працює з дітьми – це не означає, що він повинен тепер постійно сидіти в залі і лише працювати зі своїми учнями. Я вважаю, кожна людина має паралельно себе розвивати, рухатись вперед і не боятись корисних «копняків». Я точно ще не досягла своєї вершини. Мені є чого навчитись і є куди йти далі. І я хочу йти далі», – зізнається Ангеліна.

Проєкт Танці на СТБ для дівчини – теж вихід із зони комфорту. На сцені масштабного конкурсу Ангеліна танцюватиме про любов, яка наповнює наше життя, і якої так потребує кожна людина на нашій планеті.

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Леле Кхутсішвілі та Автанділі Гутовський

Тбілісі, Грузія

латина

категорія «Команди»

Ця пара – гримуча суміш таланту, майстерності, харизми і грузинського темпераменту! Леле і Автанділі спеціально приїхали навчатись танцям в Україну. Адже Україна, впевнені танцівники, – одна з кращих країн у бальних танців, тут багато успішних танцюристів та сильних педагогів.

Вони танцюють разом вже більше року і представляють Україну на закордонних турнірах. Вимогливі перфекціоністи, вони прагнуть танцювати на найвищому рівні. Тому на їх тренуваннях дуже часто зашкалюють емоції. Але на паркеті вони неперевершені в своїй гарячості. І дуже хочуть якнайкраще показати себе на наймасштабнішій танцювальній сцені України.

Пара не приховує, що вони привабливі один для одного, але поки лишаються парою тільки на паркеті. Романтичні стосунки, за їх словами, заважають у танцях та роботі, тому вони не поспішають зі змінами в особистому житті. «Хоча, час все покаже», – посміхається Автанділі.

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Олександр Геращенко

33 роки, Хорол

шоу-номер

категорія «Дорослі»

На сцену Танців на СТБ повернувся переможець легендарного проекту «Танцюють всі»-3.

12 років тому простий хлопець із Хоролу своєю безпосередністю, простотою та божевільною спрагою до танців підкорив серця всієї України, а у підсумку – і весь світ. Спочатку об’їздили з турами всю Україну. Потім фіналісти проєкту поїхали на навчання в Америку. Сором’язливий Сашко, який раніше особливо ніде не займався і навчався сам по відео, шокував своїми трюками кращих хореографів світ.! Не встиг він повернутися до України, як його запросили працювати до балету в Європі.

Олександр встиг об’їхати півсвіту: Сінгапур, Іспанія, Франція, Аляска… Багато часу він провів у відрядженнях, працюючи за кордоном. І з часом зрозумів, що немає для нього кращої країни за нашу.

Танці на СТБ для Олександра – це шанс повернутися саме на українську сцену. Хлопець певен, що йому є чим здивувати Україну і… суперників.

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