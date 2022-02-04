Кастинг-команда телеканалу СТБ проводитиме відбір учасників на проєкт «Танці. World of Dance» 12 лютого на танцювальній події Global Talent Kyiv.

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Танці на СТБ повертаються в новому сучасному форматі — це буде адаптація найвідомішого світового проєкту World of Dance, на сцену якого прагнуть потрапити найкращі танцівники й танцівниці.

World of Dance — це найбільший конкурс в історії світових танців, відомий у 25 країнах. Телевізійну версію World of Dance успішно виробляють в Америці, Польщі, Філіппінах і Таїланді. Тепер він з’явиться і в Україні.

Проєкт «Танці. World of Dance» створює команда, яка запускала на СТБ 9 сезонів «Танцюють всі», зробила з Національного відбору на Євробачення головну музичну подію в країні, а в 2021 році відновила легендарне шоу «Україна має талант», яке стало найкращою програмою осіннього телесезону.

Стежте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись усі подробиці про проєкт «Танці. World of Dance».

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