12 февраля на Global Talent Kyiv: СТБ объявляет дополнительный кастинг на проект «Танцы. World of Dance»
Кастинг-команда телеканала СТБ будет проводить отбор участников на проект «Танцы. World of Dance» 12 февраля на танцевальном событии Global Talent Kyiv.
Спеши зарегистрироваться:
https://globaltalent.tv
Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате ― это будет адаптация известнейшего мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы.
World of Dance ― это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине.
Проект «Танцы. World of Dance» создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов «Танцуют все», сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в 2021 году возобновила легендарное шоу «Україна має талант», ставшее лучшей программой осеннего телесезона.
Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать подробности о проекте «Танцы. World of Dance».
Больше по теме: Мы станем свидетелями рождения настоящих звезд танца: Евгений Кот прокомментировал возвращение танцевального шоу на СТБ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.