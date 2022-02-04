Кастинг-команда телеканала СТБ будет проводить отбор участников на проект «Танцы. World of Dance» 12 февраля на танцевальном событии Global Talent Kyiv.

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https://globaltalent.tv

Танцы на СТБ возвращаются в новом современном формате ― это будет адаптация известнейшего мирового проекта World of Dance, на сцену которого стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы.

World of Dance ― это крупнейший конкурс в истории мировых танцев, известный в 25 странах. Телевизионную версию World of Dance успешно производят в Америке, Польше, Филиппинах и Таиланде. Теперь он появится и в Украине.

Проект «Танцы. World of Dance» создает команда, которая запускала на СТБ 9 сезонов «Танцуют все», сделала из Национального отбора на Евровидение главное музыкальное событие в стране, а в 2021 году возобновила легендарное шоу «Україна має талант», ставшее лучшей программой осеннего телесезона.

Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать подробности о проекте «Танцы. World of Dance».

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