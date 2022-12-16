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Танці. World of Dance

Кто будет вдохновлять украинцев в финальном выпуске проекта «Танці. World of Dance»

16.12.2022

Эта сцена объединила самых талантливых танцоров со всех уголков Украины. Осуществила мечты каждого из них и в очередной раз показала, насколько сильны и несокрушимы наши украинские таланты. В это воскресенье, 18 декабря, в 20:00 в финальном выпуске сезона – Танцы, которые будут вдохновлять верой в победу света и жизни. Смотри и выбирай лучшего!

Чем удивит 8 выпуск Танцы. World of Dance от 18.12.2022

Солистка группы OPEN KIDS Моника Махдави будет осуществлять свою заветную мечту. В свои 13 лет она уже хорошо знает, как танцы умеют избавлять от неуверенности и одиночества. Ведь из-за цвета кожи и происхождения девочка с самого детства испытывала неприязнь со стороны сверстников.

«Я часто слышала обидные слова, у меня не было друзей, постоянно в одиночестве – и это ужасно. Дошло до того, что я мечтала сделать себе операцию по осветлению кожи, чтобы стать такой, как все», — вспоминает Моника.

Она выйдет на сцену World of Dance, чтобы собственным примером продемонстрировать: твоя непохожесть на других – это твоя особенность и сила.

Чем удивит 8 выпуск Танцы. World of Dance от 18.12.2022

Суперзвезда хип-хопа, который родился в Париже, живет в Лондоне и не представляет своей жизни без Украины, ради выступления в Танцах преодолел несколько границ. Ни одна преграда не остановила его на пути к осуществлению своей цели – вдохновить украинцев своим выступлением.

«Я здесь, потому что должен быть здесь. Потому что очень хочу, чтобы благодаря моему танцу люди почувствовали вдохновение и поверили в то, что возможно все», — говорит Shaadow.

Чем удивит 8 выпуск Танцы. World of Dance от 18.12.2022

Назара Грабара знает вся страна – танцор, актер, модель, бывший участник балета Светланы Лободы и герой ее клипа. 24 февраля Назар сменил творческую деятельность на военную форму и ныне защищает Украину в рядах ВСУ. Он много лет был частью концертных шоу звезд, а мечтал стать самостоятельным артистом. Наконец Назар будет танцевать свою особенную историю.

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В этот вечер сердца украинцев будут вдохновлять мировые лидеры по бальным танцам Артур и Соломия, которым аплодировал Блэкпул. Тренер Сергей Небесный, воспитывающий лучших брейкеров страны, покажет уровень супертанцора. Успешный хип-хоппер Игорь Ярмолицкий будет танцевать ради 5-летнего сына. Известная крампер Вероника Караре стремится показать, что в женском исполнении этот стиль — непревзойденный. Тренер по «социальной латыни» Владислав Трачук поразит брейкданса. А 19-летняя Анна Коростелева, которая благодаря старту в «Україна має талант» и «Танцуют все!» покорила европейские сцены, вернется на сцену, по которой очень соскучилась.

Чем удивит 8 выпуск Танцы. World of Dance от 18.12.2022

Танцуй жизнь. Живи жизнь. Увлекайся своими.

Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

Напомним, участники международного формата World of Dance соревнуются в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

«Танці. World of Dance» – каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

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Не откладывай жизнь на потом. Танцуй его прямо сейчас.

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