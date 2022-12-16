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Танці. World of Dance

Хто надихатиме українців у фінальному випуску проєкту «Танці. World of Dance»

16.12.2022

Ця сцена об’єднала найталановитіших танцівників з усіх куточків України. Здійснила мрії кожного з них та вкотре показала, наскільки сильні та незламні наші українські таланти. Цієї неділі, 18 грудня, о 20:00 у фінальному випуску сезону — Танці, що надихатимуть вірою в перемогу світла і життя. Дивись та обирай найкращого!

Чим здивує 8 випуск Танці. World of Dance від 18.12.2022

Солістка гурту OPEN KIDS Моніка Махдаві здійснюватиме свою найзаповітнішу мрію. У свої 13 років вона вже добре знає, як танці вміють рятувати від невпевненості та самотності. Адже через колір шкіри та походження дівчинка із самого дитинства відчувала неприязнь з боку однолітків. «Я часто чула образливі слова, у мене не було друзів, постійно на самоті — і це жахливо. Дійшло до того, що я мріяла зробити собі операцію по висвітленню шкіри, аби стати такою, як усі», — згадує Моніка. Вона вийде на сцену World of Dance, щоб власним прикладом продемонструвати: твоя несхожість на інших — це твоя особливість і сила.

Чим здивує 8 випуск Танці. World of Dance від 18.12.2022

Суперзірка хіп-хопу, який народився в Парижі, живе у Лондоні та не уявляє свого життя без України, заради виступу у Танцях подолав кілька кордонів. Жодна перепона не зупинила його на шляху до здійсненні своєї мети — надихнути українців своїм виступом. 

«Я тут, бо маю тут бути. Бо дуже хочу, щоб завдяки моєму танцю люди відчули натхнення і повірили у те, що можливо все», — говорить Shaadow.

Чим здивує 8 випуск Танці. World of Dance від 18.12.2022

Назара Грабара знає вся країна — танцівник, актор, модель, колишній учасник балету Світлани Лободи та герой її кліпу. 24 лютого Назар змінив творчу діяльність на військову форму і нині захищає Україну у лавах ЗСУ. Він багато років був лише частиною концертних шоу зірок, а мріяв стати самостійним артистом. Нарешті Назар танцюватиме свою особливу історію.

Більше на тему: Танці. World of dance: Як проголосувати за улюбленого учасника

Цього вечора серця українців надихатимуть світові лідери з бальних танців Артур і Соломія, яким аплодував Блекпул. Тренер Сергій Небесний, який виховує найкращих брейкерів країни, покаже рівень супертанцівника. Успішний хіп-хопер Ігор Ярмолицький танцюватиме заради 5-річного сина. Відома крамперка Вероніка Караре прагне показати, що у жіночому виконанні цей стиль — неперевершений. Тренер із «соціальної латини» Владислав Трачук вразить брейкдансом. А 19-річна Ганна Коростельова, яка завдяки старту в «Україна має талант» і «Танцюють всі!» підкорила европейські сцени, повернеться на сцену, за якою дуже скучила.

Чим здивує 8 випуск Танці. World of Dance від 18.12.2022

Танцюй життя. Живи життя. Захоплюйся своїми.

Нагадаємо, учасники міжнародного формату World of Dance змагаються у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможців обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна в телеграм-каналі СТБ за посиланням: https://t.me/channelSTBgolosuvannya

За результатами глядацьких голосів визначаться три лідери восьмого тижня — по одному з кожної категорії. Після чого буде відкрите фінальне голосування, в якому серед усіх лідерів тижня українці зможуть обрати трійку найкращих представників своїх категорій. Вони стануть переможцями першого сезону «Танці. World of dance».

«Танці. World of Dance» — у неділю о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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