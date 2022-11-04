Чем удивит 2 выпуск Танцы. World of Dance от 06.11.2022

Кто будет бороться за победу во втором выпуске проекта «Танці. World of Dance»

В это воскресенье, 6 ноября, в 20:00 телеканал СТБ вновь погрузит зрителей в чарующий мир танцев и гордости за наши украинские таланты с проектом «Танці. World of Dance». Во 2 выпуске на самой масштабной танцевальной сцене Европы за любовь миллионов украинцев будут бороться чемпионы и совсем юные звездочки. И только зрители выберут победителей. Чем будет удивлять 2 выпуск шоу — читайте в материале.

Каждый день дарит нам новую надежду. Каждое движение приближает нас к победе. Украинцы – нация несокрушимых, непобедимых и суперталантливых людей. Мы умеем танцевать нашу жизнь так, чтобы нами восхищался весь мир.

Поражать своим талантом готова 8-летняя королева диско Анастасия Макогоненко, пять раз подряд покорявшая мир феерическим танцем. «Я не знаю, как мне это удалось, но у меня это выходит. Наверное, потому, что танцевать всегда было моей мечтой!», — признается девочка. Конкуренцию в категории «Дети» ей составит 12-летний Никита Кучерявый, который, несмотря на пережитые ужасы войны, не покинул мечту стать звездой латиноамериканского танца. На сцене World of Dance он будет танцевать ради своей мамы.

Гордость страны 18-летняя Соломия Ткачевская из Ивано-Франковска во время полномасштабного вторжения в третий раз стала чемпионкой мира по современному танцу. Теперь она будет покорять сердца украинцев и признается, что чемпионский титул не спасает от волнения.

Во 2 выпуске состоится возвращение легендарной танцовщицы Кати Карякиной. 14 лет назад в шоу «Танцуют все» она покорила сердца всей страны. Теперь Екатерина снова в Танцах на СТБ. «Я благодарна проекту за все, что есть. В этом году мне 35 и я мечтала выйти на эту сцену, чтобы сделать себе такой подарок ко дню рождения». Это будет выступление, которое Катя ждала всю жизнь.

Суперзвезды «Україна має талант», трижды победители, чемпионы мира World of Dance коллектив The Bond своим выступлением в очередной раз докажут, что украинцы – нация непобедимых. Вместе с ними в категории «Команды» намерены победить братья-близнецы ARCHI & TIM, которых в танцевальной тусовке уже давно называют украинскими Les Twins.

Ученик лучшего магапера страны, который стал для парня вторым отцом, дуэт лучших подруг, звезда TikTok и блогер-миллионница Полина Червоненко, харьковские хип-хопперы CREW UA 21 и танцовщик из балета Натальи Могилевской, который устал быть в тени участников артистов — три категории участников докажут, что в нашей стране танцуют все.

Напомним, участники проекта будут выступать в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории выбирают только зрители. Проголосовать за своих фаворитов можно ЗДЕСЬ!

Живи жизнь. Танцуй жизнь. Выбирай сердцем.

«Танці. World of Dance» – каждое воскресенье в 20:00 в эфире СТБ.

Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

Следите за информацией на официальных страницах проекта:

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Video: Чем удивит 2 выпуск Танцы. World of Dance от 06.11.2022 Не пропустите 2 выпуск проекта Танцы. World of Dance от 06.11.2022 по СТБ. Смотрите видео анонс 2 выпуска танцевального шоу Танцы. World of Dance

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