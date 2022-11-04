Чим здивує 2 випуск Танці. World of Dance від 06.11.2022

Хто боротиметься за перемогу у другому випуску проєкту «Танці. World of Dance»

Цієї неділі, 6 листопада, о 20:00 телеканал СТБ знов занурить глядачів у чаруючий світ танців і гордості за наші українські таланти з проєктом «Танці. World of Dance». У 2 випуску на наймасштабнішій танцювальній сцені Європи за любов мільйонів українців боротимуться чемпіони і зовсім юні зірочки. І лише глядачі оберуть переможців. Чим дивуватиме 2 випуск шоу — читайте в матеріалі.

Кожен день дарує нам нову надію. Кожен рух наближає нас до перемоги. Українці – нація незламних, непереможних та суперталановитих людей. Ми вміємо танцювати наше життя так, щоб нами захоплювався увесь світ.

Вражати своїм талантом готова 8-річна королева диско Анастасія Макогоненко, яка п’ять разів поспіль підкорювала світ феєричним танцем. «Я не знаю, як мені це вдалося, та у мене це виходить. Напевно тому, що танцювати завжди було моєю мрією!», – зізнається дівчинка. Конкуренцію в категорії “Діти” їй складе 12-річний Микита Кучерявий, який попри пережиті жахи війни не покинув мрію стати зіркою латиноамериканського танцю. На сцені World of Dance він танцюватиме заради своєї мами.

Гордість країни 18-річна Соломія Ткачівська з Івано-Франківська під час повномасштабного вторгнення втретє стала чемпіонкою світу з сучасного танцю. Тепер вона підкорюватиме серця українців і зізнається, що чемпіонський титул аж ніяк не рятує від хвилювання.

У 2 випуску відбудеться повернення легендарної танцівниці Каті Карякіної. 14 років тому в шоу “Танцюють всі” вона полонила серця усієї країни. Тепер Катерина знову в Танцях на СТБ. «Я вдячна проєкту за все, що маю. Цього року мені 35 і я мріяла вийти на цю сцену, щоб зробити собі такий подарунок до дня народження». Це буде виступ, на який Катя чекала все життя.

Cуперзірки «Україна має талант», тричі переможці, чемпіони світу World of Dance колектив The Bond своїм виступом вкотре доведуть, що українці – нація непереможних. Разом із ними в категорії “Команди” мають намір перемогти брати-близнюки ARCHI & TIM, яких в танцювальній тусовці вже давно називають українськими Les Twins.

Учень найкращого крампера країни, який став для хлопця другим батьком, дует найкращих подруг, зірка TikTok і блогерка-мільйонниця Поліна Червоненко, харківські хіп-хопери CREW UA 21 і танцівник з балету Наталі Могилевської, який втомився бути в тіні артистів – три категорії учасників доведуть, що в нашій країні танцюють всі.

Нагадаємо, учасники проєкту виступатимуть у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможця в кожній категорії обирають тільки глядачі. Проголосувати за своїх фаворитів можна ТУТ!

Живи життя. Танцюй життя. Обирай серцем.

Ведуча проєкту – чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева.

«Танці. World of Dance» – щонеділі о 20:00 в ефірі СТБ.

Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках проєкту:

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Video: Чим здивує 2 випуск Танці. World of Dance від 06.11.2022 Не пропустіть 2 випуск проєкту Танці. World of Dance від 06.11.2022 на СТБ. Дивіться відео анонс 2 випуску танцювального шоу Танці. World of Dance

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