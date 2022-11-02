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Танці. World of Dance

Наталья Татаринцева, ведущая шоу «Танці. World of Dance»: Мы должны танцевать нашу жизнь во зло врагам

02.11.2022

30 октября в эфире СТБ состоялась грандиозная и долгожданная премьера проекта, снятого к 24 февраля – «Танці. World of Dance». На сцене масштабного шоу будут выступать лучшие танцовщики и танцовщицы Украины, умеющие жить жизнь, идти к своей мечте и с гордостью поднимать наш флаг на самых разных танцевальных площадках мира. Ведущая проекта «Танці. World of Dance» четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева поделилась собственными впечатлениями от премьеры и тем, чем этот проект важен именно для нее.

Ведущая шоу Танці. World of Dance Наталья Татаринцева о премьере

«Что бы ни случилось, мы всегда боремся. Ведь украинцы – это нация непобедимых. Мы начали уникальный танцевальный марафон гордости и надежды, чтобы вдохновить вас в это сложное время и познакомить с супер талантами нашей страны.

У нас очень крутые детки, невероятно сильные взрослые, поразительные команды! Они уже покорили мир, поднимали флаг Украины на пьедестале многих конкурсов. Они творят историю танца и еще раз доказывают, что у украинской нации – большое будущее.

Помню, как во время съемок у меня потели ладони, когда наблюдала за выступлениями наших талантливых участников. Каждый раз, когда выпускала их на сцену и встречала со сцены, снова и снова переживала волнующие моменты вместе с ними как танцовщица. Мне важно было оказать им свою поддержку, ведь я по собственному опыту знала, что чувствуешь во время кастингов. И я очень рада, что смогла быть рядом с ними в тот момент – не только как ведущий проекта, но и как профессиональная поддержка».

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Смотрите каждое воскресенье «Танці. World of Dance» в эфире СТБ и не пропустите 2 выпуск 6 ноября в 20:00.

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