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Танці. World of Dance

Наталя Татарінцева, ведуча шоу «Танці. World of Dance»: Ми маємо танцювати наше життя на зло ворогам

02.11.2022

30 жовтня в ефірі СТБ відбулася грандіозна та довгоочікувана прем’єра проєкту, відзнятого до 24 лютого – «Танці. World of Dance». На сцені масштабного шоу виступатимуть найкращі танцівники і танцівниці України, які вміють жити життя попри все, йти до своєї мрії і з гордістю піднімати наш прапор на найрізноманітніших танцювальних майданчиках світу. Ведуча проєкту «Танці. World of Dance» чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталя Татарінцева поділилася власними враженнями від прем’єри і тим, чим цей проєкт важливий саме для неї .

Ведуча шоу Танці. World of Dance Наталя Татарінцева про прем'єру

«Що б не трапилося, ми завжди боремось. Адже українці — це нація непереможних. Ми розпочали унікальний танцювальний марафон гордості та надії, аби надихнути вас у цей складний час і познайомити із супер талантами нашої країни. 

В нас дуже круті дітки, неймовірно сильні дорослі, вражаючі команди! Вони вже підкорили світ, піднімали прапор України на п’єдесталі багатьох конкурсів. Вони творять історію танцю і вкотре доводять, що в української нації – велике майбутнє. 

Згадую, як під час зйомок в мене пітніли долоні, коли спостерігала за виступами наших талановитих учасників. Кожного разу, коли випускала їх на сцену та зустрічала зі сцени, знову і знову переживала ті хвилюючі моменти разом із ними як танцівниця. Мені важливо було надати їм свою підтримку, адже я на власному досвіді знала, що відчуваєш під час кастингів. І я дуже рада, що змогла бути поруч з ними в той момент – не тільки як ведуча проєкту, а й як професійна підтримка».

Більше на тему: Танці. World of dance: Як проголосувати за улюбленого учасника

Дивіться щонеділі «Танці. World of Dance» в ефірі СТБ та не пропустіть 2 випуск 6 листопада  о 20:00.

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