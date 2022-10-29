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Танці

Танці. World of dance: Как проголосовать за любимого участника

29.10.2022

Уже в это воскресенье, 30 октября, в 20:00 в эфире телеканала СТБ начнется грандиозная премьера «Танці. World of dance». Суперталантливые дети, трогательные взрослые соло и впечатляющие коллективы – лучшие танцовщики и танцовщицы, объединенные любовью к жизни и Украине, будут вдохновлять нас своим мастерством. А победителей будут выбирать только зрители! В каких категориях выступят участники и как проголосовать за своих фаворитов – узнайте прямо сейчас.

Танцы. World of dance: Как проголосовать за любимого участника

В международном проекте Word Of Dance соревнуются три категории участников:

  • Дети – сольные исполнители и дуэты до 17 лет.
  • Взрослые – сольные исполнители от 17 лет.
  • Команды – коллективы всех возрастов составом от двух участников

Никаких ограничений по стилю танца и числу участников на сцене. Никакого сурового жюри. Это проект «Танці. Word Of Dance», в котором суперталанты всех возрастов поражают профессиональными выступлениями и соревнуются за любовь зрителей.

В эфире СТБ выйдет 8 выпусков. Еженедельно украинцы будут наблюдать за выступлениями 12 сильнейших танцовщиков и танцовщиц страны. Сразу по окончанию выпуска будет открыто зрительское голосование, которое продлится неделю. Выбрать любимых участники можно в каждой из трех категорий.

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Бесплатное голосование будет проходить в специальном телеграмм-канале СТБ по ссылке ЗДЕСЬ

Также в эфире при выпуске появляется QR-код для перехода на голосование.

По результатам зрительских голосов еженедельно будут определяться три лидера – по одному из каждой категории. А уже в конце декабря, после завершения всех выпусков, среди всех лидеров недели зрители смогут выбрать тройку лучших представителей своих категорий. Они станут победителями первого сезона «Танці. World of dance».

Танцуй жизнь и выбирай сердцем!

«Танці. World of dance» – каждое воскресенье в 20:00 на СТБ.

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