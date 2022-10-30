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Танці

Премьера «Танцы. World of Dance»: участники 1 выпуска от 30.10.2022

30.10.2022

Сегодня, 30 октября, состоялась долгожданная премьера танцевального шоу – адаптации известного мирового проекта World of Dance. На эту сцену стремятся попасть лучшие танцовщики и танцовщицы. И вот они здесь! Их танцевальные залы разбили российские ракеты, но они не остались сидеть в подвалах. Они танцуют жизнь ради мечты и нашей победы, потому что не могут иначе. Кто стал участниками шоу «Танцы. World of Dance» и вышел на сцену в 1 выпуске от 30.10.2022 – читайте в материале STB.UA.

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Сегодня глаза всего мира прикованы к Украине. Когда каждое сердце бьется в унисон с нами, мы не имеем права опускать руки! Танцы — это то, что всегда нас объединяло, дарило надежду, заставляло затаивать дыхание и чувствовать безграничную гордость. Ведь танцы – это жизнь.

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Проект не предусматривает никаких ограничений для участников по возрасту или стилю. На сцену выходят чемпионы мира по бальным танцам и юные обладатели кубка мира по брейк-дансу; трогательные семейные дуэты и большие коллективы с бешеной энергетикой; известные танцовщики, которые сейчас защищают страну в рядах ВСУ; те, кто танцует от рождения и те, кто доказывают, что начинать никогда не поздно. Все, кто снова и снова доказывает, что мы будем жить!

В 1 выпуске проекта «Танцы.World of Dance» выступили 12 участников. Они разделены на три категории: Дети, Взрослые и Команды.

«Танцы. World of Dance»: Категория «Дети»

Илья Пивовар и Анна Наговицына

акробатический рок-н-ролл

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Тимур Путята и Евгения Пиндюра

латина

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Михаил Гроза

брейк-данс

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

«Танцы. World of Dance»: Категория «Взрослые»

Элина Антонова

контемпорари

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Александр Тришков

степ

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

B-boy Curly (Илья Бондаренко)

брейк-данс

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Артем Spitfire

крамп

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Ангелина Шевчук

контемпорари

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Александр Геращенко

show

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

«Танцы. World of Dance»: Категория «Команды»

Shadow team

strip-up

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

«ВозрастОк» 

латина

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Автандил Гутовский и Леле Кхутсишвили

танго

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Танцы. World of Dance: участники 1 выпуска от 30.10.2022

Что бы ни случилось, мы всегда боремся. Ведь украинцы – это нация непобедимых. Мы начали уникальный танцевальный марафон гордости и надежды, чтобы вдохновить вас в это сложное время и познакомить с талантами нашей страны. Наши участники своим танцем уже покорили мир. Они поднимали флаг Украины на пьедестале многих конкурсов. Они творят историю танца и еще раз доказывают, что у украинской нации – большое будущее.

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