Прем’єра «Танці. World of Dance»: учасники 1 випуску від 30.10.2022

Сьогодні, 30 жовтня, відбулася довгоочікувана прем’єра танцювального шоу — адаптації найвідомішого світового формату World of Dance. На цю сцену прагнуть потрапити найкращі танцівники й танцівниці. І ось вони тут! Їх танцювальні зали розтрощили російськи ракети, але вони не залишились сидіти в підвалах. Вони танцюють життя заради мрії та нашої перемоги, бо не можуть інакше. Хто став учасниками шоу «Танці. World of Dance» і вийшов на сцену у 1 випуску від 30.10.2022 — читайте в мателіалі STB.UA.

Сьогодні очі всього світу прикуті до України. Коли кожне серце б’ється в унісон із нами, ми не маємо права опускати руки! Танці — це те, що завжди нас об’єднувало, дарувало надію, змушувало затамовувати подих і відчувати безмежну гордість. Адже танці — це життя.

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Проєкт не передбачає жодних обмежень для учасників за віком або стилем. На сцену виходять чемпіони світу з бальних танців та юні володарі кубка світу з брейк-дансу; зворушливі родинні дуети та великі колективи з шаленою енергетикою; зіркові танцівники, які зараз боронять країну в лавах ЗСУ; ті хто танцює від народження й ті, хто доводять, що починати ніколи не пізно. Всі, хто знову і знову доводить, що ми житимемо!

У 1 випуску проєкту «Танці.World of Dance» виступили 12 учасників. Їх розподілено на три категорії: Діти, Дорослі та Команди.

«Танці. World of Dance»: Категорія «Діти»

Ілля Півовар та Анна Наговіцина

акробатичний рок-н-рол

Тимур Путята та Євгенія Піндюра

латина

Михайло Гроза

брейк-данс

«Танці. World of Dance»: Категорія «Дорослі»

Еліна Антонова

контемпорарі

Олександр Тришков

степ

B-boy Curly (Ілля Бондаренко)

брейк-данс

Артем Spitfire

крамп

Ангеліна Шевчук

контемпорарі

Олександр Геращенко

show

«Танці. World of Dance»: Категорія «Команди»

Shadow team

strip-up

«ВозростОк»

латина

Автанділ Гутовський та Леле Кхутсішвілі

танго

Що б не трапилося, ми завжди боремось. Адже українці — це нація непереможних. Ми розпочали унікальний танцювальний марафон гордості та надії, аби надихнути вас у цей складний час і познайомити з талантами нашої країни. Наші учасники своїм танцем вже підкорили світ. Вони підіймали прапор України на п’єдесталі багатьох конкурсів. Вони творять історію танцю і вкотре доводять, що в української нації – велике майбутнє.

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