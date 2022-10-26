Чем удивит 1 выпуск Танцы. World of Dance от 30.10.2022

Кто выйдет на сцену первого выпуска «Танці. World of Dance» на СТБ?

Когда глаза всего мира прикованы к Украине, когда каждое сердце бьется в унисон с нами, мы не имеем права опускать руки. Танцы – это то, что всегда нас объединяло, дарило силы, заставляло затаить дыхание и почувствовать безграничную гордость за своих. Ведь Танцы – это жизнь. Сегодня украинцы танцуют жизнь на зло врагам. Телеканал СТБ начинает грандиозную премьеру «Танці. World of Dance». Уже в это воскресенье в 20:00 самые талантливые украинцы, объединенные любовью к танцам, жизни и своей стране, будут вдохновлять нас своим танцевальным мастерством.

В первом выпуске на сцену известнейшего международного танцевального формата выйдет победитель легендарного проекта «Танцюють всі» Александр Геращенко. 12 лет назад «простой парень из Хорола» стал любимцем миллионов зрителей, но мало кто знает, кем он стал за это время и чем занимается. Для поразительного возвращения на сцену танцев на СТБ Александр подготовил шоу-номер. Удастся ли ему снова покорить сердца украинцев и доказать, что он до сих пор является сильным конкурентом для других участников?

Элина Антонова – еще одна выпускница «Танцюють всі». 7 лет назад юную суперфиналистку поддерживала вся страна, ею восхищались судьи. Эллине не хватило совсем чуть-чуть для победы, однако вскоре талантливая танцовщица засияла в другом проекте СТБ. В 11 лет Элина стала соведущей Дмитрия Танковича в шоу «Україна має талант. Діти». Теперь она вернется уже взрослой танцовщицей, чтобы пригласить украинцев в невероятное путешествие временем – именно таково будет ее выступление на сцене World of dance.

Маленькие мастера акробатического рок-н-ролла из украинского Павлограда, победители Кубка Мира Илья Пивовар и Аня Наговицына поразят зрителей безумно взрослыми трюками. Конкуренцию им составят абсолютные чемпионы Блэкпула 12-летний Тимур Путята и 10-летняя Евгения Пиндюра.

Сильнейший крампер Украины 32-летний Артем Воробей (Spitfire) свое выступление посвятит дочери. Брутальный крампер и нежный отец пришел показать, что его стилем танца можно рассказать любую историю, даже историю искренней любви к ребенку. А 20-летний Илья Бондаренко на сцене World of dance расскажет о том, как сильно на человека влияют какие-либо события в его жизни. О том, как сильно изменила его самого война, которая длится уже 8 лет…

Участники проекта будут выступать в трех категориях: Дети (соло и дуэты до 17 лет), Взрослые (сольные исполнители в возрасте от 17 лет) и Команды (от двух участников). Победителя в каждой категории будут выбирать только зрители. Следите за эфиром и информацией на официальных страницах проекта, чтобы узнать, как проголосовать за своего фаворита.

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Ведущая проекта – четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева.

«Что бы ни случилось, мы всегда боремся. Ведь украинцы – это нация непобедимых. Мы начинаем уникальный танцевальный марафон гордости и надежды, чтобы вдохновить вас в это сложное время и познакомить с супер талантами нашей страны. Наши участники своим танцем уже покорили мир. Они поднимали флаг Украины на пьедестале многих конкурсов. Они творят историю танца и еще раз доказывают, что у украинской нации – большое будущее. Уже в это воскресенье приглашаем вас танцевать жизнь вместе», – комментирует Наталья.

Напомним, съемки проекта происходили до 24 февраля. В эфире СТБ выйдет 8 выпусков, которые команда проекта успела снять до полномасштабного вторжения россии.

Проект будет выходить на украинском языке.

Давайте танцевать жизнь вместе – с 30 октября каждое воскресенье в 20:00 на СТБ!

Video: Кто выйдет на сцену первого выпуска «Танці. World of Dance» на СТБ? Не пропустите 1 выпуск проекта Танцы. World of Dance от 30.10.2022 по СТБ. Смотрите видео анонс 1 выпуска танцевального шоу Танцы. World of Dance

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