Чим здивує 1 випуск Танці. World of Dance від 30.10.2022

Хто вийде на сцену першого випуску «Танці. World of Dance» на СТБ?

Коли очі всього світу прикуті до України, коли кожне серце б’ється в унісон із нами, ми не маємо права опускати рук. Танці – це те, що завжди нас об’єднувало, дарувало сили, змушувало затамувати подих і відчути безмежну гордість за своїх. Адже Танці – це життя. Сьогодні українці танцюють життя на зло ворогам. Телеканал СТБ розпочинає грандіозну прем’єру «Танці. World of Dance». Вже цієї неділі о 20:00 найталановитіші українці, об’єднані любов’ю до танців, життя та своєї країни, надихатимуть нас своєю танцювальною майстерністю.

У першому випуску на сцену найвідомішого міжнародного танцювального формату вийде переможець легендарного проєкту «Танцюють всі» Олександр Геращенко. 12 років тому “простий хлопець з Хорола” став улюбленцем мільйонів глядачів, але мало хто знає, ким він став за цей час та чим займається. Для вражаючого повернення на сцену танців на СТБ Олександр підготував шоу-номер. Чи вдасться йому знов підкорити серця українців і довести, що він і досі є сильним конкурентом для інших учасників?

Еліна Антонова – ще одна випускниця «Танцюють всі». 7 років тому юну суперфіналістку підтримувала вся країна, нею захоплювалися судді. Еліні не вистачило зовсім трохи для перемоги, проте незабаром талановита танцівниця засяяла в іншому проєкті СТБ. В 11 років Еліна стала співведучою Дмитра Танковича в шоу «Україна має талант. Діти». Тепер вона повернеться вже дорослою танцівницею, аби запросити українців у неймовірну подорож часом – саме таким буде її виступ на сцені World of dance.

Маленькі майстри акробатичного рок-н-ролу з українського Павлограду, переможці Кубку Світу Ілля Півовар та Аня Наговіцина вражатимуть глядачів шалено дорослими трюками. Конкуренцію їм складуть абсолютні чемпіони Блекпулу 12-річний Тимур Путята та 10-річна Євгенія Піндюра.

Найсильніший крампер України 32-річний Артем Горобець (Spitfire) свій виступ присвятить доньці. Брутальний крампер і ніжний батько прийшов показати, що його стилем танцю можна розповісти будь-яку історію, навіть історію щирого кохання до дитини. А 20-річний Ілля Бондаренко на сцені World of dance розкаже про те, як сильно на людину впливають будь-які події у її житті. Про те, як сильно війна, що триває в Україні вже 8-й рік, змінила його самого…

Учасники проєкту виступатимуть у трьох категоріях: Діти (соло та дуети віком до 17 років), Дорослі (сольні виконавці віком від 17 років) та Команди (від двох учасників). Переможця в кожній категорії обиратимуть тільки глядачі. Слідкуйте за ефіром та інформацією на офіційних сторінках проєкту, щоб дізнатися, як проголосувати за свого фаворита.

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Ведуча проєкту – чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева.

“Що б не трапилося, ми завжди боремось. Адже українці – це нація непереможних. Ми розпочинаємо унікальний танцювальний марафон гордості та надії, аби надихнути вас у цей складний час і познайомити із супер талантами нашої країни. Наші учасники своїм танцем вже підкорили світ. Вони піднімали прапор України на п’єдесталі багатьох конкурсів. Вони творять історію танцю і вкотре доводять, що в української нації – велике майбутнє. Вже цієї неділі запрошуємо вас танцювати життя разом!” – коментує Наталія.

Нагадаємо, зйомки проєкту відбувалися до 24 лютого. В ефірі СТБ вийде 8 випусків, які команда проєкту встигла відзняти до повномасштабного вторгнення росії.

Проєкт виходитиме українською мовою.

Танцюймо життя разом – з 30 жовтня щонеділі о 20:00 на СТБ!

Video: Хто вийде на сцену першого випуску «Танці. World of Dance» на СТБ? Не пропустіть 1 випуск проєкту Танці. World of Dance від 30.10.2022 на СТБ. Дивіться вдео анонс 1 випуску танцювального шоу Танці. World of Dance

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