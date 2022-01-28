Ксения Мишина прокомментировала возвращение танцевального проекта на СТБ

Легендарное шоу «Україна має талант» побило рекорды не только в эфире, но и в интернете. Этой осенью вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Пора показать, как прекрасно мы танцуем! В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы! Совсем скоро лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы сразиться за звание сильнейшего.

Судья проекта «Україна має талант» Ксения Мишина прокомментировала новый формат так: «Танцы – невероятно красивый, чувственный и сложный вид искусства. Я на собственном опыте знаю, сколько усилий требуют танцы и какой ценой дается артисту каждое выступление на сцене. То, на что способны наши тела, восхищает меня. Я жду танцы на СТБ, потому что точно знаю: здесь будет очень много красоты, эмоций и талантливых людей».

Напомним, что работа над проектом уже начата, и кастинг продолжается.

Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Никаких ограничений по возрасту, направлению и количеству людей на сцене! Выберите любой удобный для вас способ:

заполните анкету на сайте СТБ ЗДЕСЬ ;

снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб; обязательно отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук, инстаграм или тикток), чтобы мы вас увидели;

или пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года. Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

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