Ксенія Мішина прокоментувала повернення танцювального проєкту на СТБ

Легендарне шоу «Україна має талант» побило рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті. Цієї осені вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Настав час показати, як прекрасно ми танцюємо! В ефір телеканалу СТБ повертаються танці! Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Суддя проєкту «Україна має талант» Ксенія Мішина прокоментувала новий формат так: «Танці — неймовірно красивий, чуттєвий та складний вид мистецтва. Я на власному досвіді знаю, скільки зусиль вимагають танці і якою ціною дається артисту кожен виступ на сцені. Те, на що здатні наші тіла, захоплює мене. Я чекаю танці на СТБ, бо точно знаю: тут буде дуже багато краси, емоцій і талановитих людей».

Нагадаємо, що роботу над проєктом уже розпочато, і кастинг триває.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником улюбленого проєкту, наша команда чекає на вашу заявку. Жодних обмежень за віком, напрямом і кількістю людей на сцені! Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– заповніть анкету на сайті СТБ ТУТ;

– зніміть свій танець на відео і опублікуйте в себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук, інстаграм або тікток), щоб ми вас побачили;

– або надішліть нам відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року. Стежте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись усі подробиці про проєкт.

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