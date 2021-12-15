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Этой весной я хочу увидеть на сцене проекта настоящее: Константин Томильченко прокомментировал возвращение шоу

15.12.2021

Легендарное шоу «Україна має талант» бьёт рекорды не только в эфире, но и в интернете. Этой осенью вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Пора показать, как прекрасно мы танцуем! В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы! Совсем скоро лучшие танцовщики и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы сразиться за звание сильнейшего.

Известный украинский постановщик Константин Томильченко прокомментировал возвращение танцев на СТБ: «Я считаю танцы самым настоящим физическим искусством. И самым искренним. Невозможно станцевать под фонограмму, его не подделаешь в фотошопе, ты выходишь на сцену такой, как есть, ― настоящий, обнаженный.

Этой весной я хочу увидеть на сцене проекта настоящее. То, чем танцоры живут, дышат и переживают в культурной сфере. Я жду обнаженные души, обнажения сокровенных мыслей — независимо от возраста танцора и жанра. Уверен, нас ждет очень много откровений».

Напомним, что работа над проектом уже начата, и СТБ объявляет о старте кастинга. 

Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Никаких ограничений по возрасту, направлению и количеству людей на сцене! Выберите любой удобный для вас способ:

  • заполните анкету на сайте СТБ ЗДЕСЬ;
  • снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб; обязательно отметьте официальную страницу СТБ (фейсбук, инстаграм или тикток), чтобы мы вас увидели; 
  • или пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года. Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

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