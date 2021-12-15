Легендарне шоу «Україна має талант» б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті. Цієї осені вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Настав час показати, як прекрасно ми танцюємо! В ефір телеканалу СТБ повертаються танці! Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого.

Відомий український постановник Костянтин Томільченко прокоментував повернення танців на СТБ: «Я вважаю танці справжнісіньким фізичним мистецтвом. І найщирішим. Те, що керує танцюристами: їхні думки і стан, їхні сподівання, пориви, прагнення та цінності, — воно все проявляється в пластиці. Танець неможливо станцювати під фонограму, його не підробиш у фотошопі. Ти виходиш на сцену такий, як є, — справжній, оголений.

Цієї весни я хочу побачити на сцені проєкту справжнє. Те, чим танцюристи живуть, дихають та переживають у культурній сфері. Я чекаю на оголені душі, оголення потаємних думок — незалежно від віку танцюриста і жанру. Упевнений, на нас чекає дуже багато одкровень».

Нагадаємо, що роботу над проєктом уже розпочато, і СТБ оголошує про старт кастингу.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником улюбленого проєкту, наша команда чекає на вашу заявку. Жодних обмежень за віком, напрямом і кількістю людей на сцені! Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

– заповніть анкету на сайті СТБ ТУТ;

– зніміть свій танець на відео і опублікуйте в себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (фейсбук, інстаграм або тікток), щоб ми вас побачили;

– або надішліть нам відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38 (067) 642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року. Стежте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись усі подробиці про проєкт.

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