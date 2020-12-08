Як сприймати самостійність дитини? Наскільки важливо поважати і чути думку сина або дочки? Здавалося б, усе очевидно. Та що робити, якщо син нетрадиційної орієнтації? Чи слухати думку суспільства? Про все це поговорять у студії програми «Про що мовчать жінки» в 14 випуску. Не пропустіть уже завтра, 9 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 14 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Наскільки важливо матері правильно реагувати на будь-які рішення своєї дитини?

Як приймати позицію сина або дочки, якщо вона кардинально різниться з вашою?

Чи можна відмовлятися приймати орієнтацію іншого?

І як матері прийняти, що її дитина може бути інакшою, ніж вона собі уявляла?

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Не пропустіть цієї середи 14 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» на телеканалі СТБ!

Video: «Про що мовчать жінки» 14 випуск: Як прийняти вибір дитини? Дивіться проект Про що мовчать жінки 14 випуск від 09.12.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 14 випуск від 9 грудня вже на СТБ - дивитися

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