«О чем молчат женщины» 14 выпуск: Как принять выбор ребенка?
08.12.2020
Как принимать самостоятельность ребенка? Насколько важно уважать и слышать мнение сына или дочери? Казалось бы, все очевидно. Но что делать, если сын нетрадиционной ориентации? Слушать ли мнение общества? Обо всем этом поговорят в студии программы «О чем молчат женщины» в 14 выпуске. Не пропустите уже завтра, 9 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!
В 14 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы также узнаете:
- Насколько важно матери правильно реагировать на любые решения своего ребенка?
- Как принимать позицию сына или дочери, если она кардинально разнится с вашей?
- Можно ли отказываться принимать ориентацию другого?
- И как матери принять, что ее ребенок может быть другим, нежели она себе представляла?
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Не пропустите в эту среду 14 выпуск проекта «О чем молчат женщины» на телеканале СТБ!
Video: «О чем молчат женщины» 14 выпуск: Как принять выбор ребенка?
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