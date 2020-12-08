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«О чем молчат женщины» 14 выпуск: Как принять выбор ребенка?

08.12.2020

Как принимать самостоятельность ребенка? Насколько важно уважать и слышать мнение сына или дочери? Казалось бы, все очевидно. Но что делать, если сын нетрадиционной ориентации? Слушать ли мнение общества? Обо всем этом поговорят в студии программы «О чем молчат женщины» в 14 выпуске. Не пропустите уже завтра, 9 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!   

В 14 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы также узнаете:   

  • Насколько важно матери правильно реагировать на любые решения своего ребенка?
  • Как принимать позицию сына или дочери, если она кардинально разнится с вашей?
  • Можно ли отказываться принимать ориентацию другого? 
  • И как матери принять, что ее ребенок может быть другим, нежели она себе представляла?

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Не пропустите в эту среду 14 выпуск проекта «О чем молчат женщины» на телеканале СТБ! 

Video: «О чем молчат женщины» 14 выпуск: Как принять выбор ребенка?

Смотрите проект О чем молчат женщины 14 выпуск от 09.12.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины выпуск от 9 декабря уже на СТБ - смотреть

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