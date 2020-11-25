Бодипозитив — уміння приймати себе? Чи це зручна відмовка для виправдання ліні? У непростій ситуації опинилася Юлія, яка не знає, чи худнути їй заради чоловіка. Більше з’ясовували у 12 випуску ток-шоу «Про що мовчать жінки» на чолі з Оксаною Байрак.

«Мені комфортно в моєму тілі. Я собі подобаюся, подобаюся чоловікам. Але є ризик втратити чоловіка, якщо продовжуватиму не звертати уваги на його прохання схуднути. Чи взятися за себе, зайнятися спортом і прийти в форму?», — поділилася героїня нового випуску.

Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважають, що жінки звикли прикривати свої недоліки зайвою самовпевненістю. А під словом «бодипозитив» криється звичайна лінь. Інші стверджують, що занедбаний стан може бути небезпечним і для здоров’я, і ​​для психологічного самопочуття.

«Наше суспільство звикло нав’язувати стереотипи. Якщо ти товста, то і хвора. Також, якщо ти худа, то теж хвора. А ніхто не допускає того, що людина щаслива всередині, в своєму тілі», — каже Рима Пенджиєва, учасниця 9-го сезону проєкту «Зважені та щасливі».

Психологиня Наталія також зазначила, що сьогодні з боку суспільства навішуються ярлики. Люди зі слабкою і нестійкою психікою можуть «зламатися» під тиском і примусово змінювати свою думку, що в подальшому здатне згубно впливати на ментальне здоров’я. Наприклад, письменниця Іванна Самойленко довела себе до анорексії через постійні образи з боку партнера.

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А ось Елізабет пояснила, що зараз бодипозитив знайшов абсолютно нове і неправильне трактування. Спочатку в це поняття включалися природні або набуті каліцтва. Та зайва вага не належить до списку прийняття себе.

Дієтологиня Світлана Фус зазначила, що надлишкова маса тіла — це проблема для організму. Відсутність хвороб, нормальні суглоби і здорові судини — це результат стрункого тіла. А героїні необхідно схуднути за допомогою правильного харчування.

А ось Андре Тан зазначив, що в Україні понад 50% жінок мають розмір більше 52-го. І почуваються переважно впевнено.

Наприкінці випуску Юлія ухвалила рішення. «Я всіх послухала і зрозуміла, що все роблю правильно. У собі нічого міняти не хочу. Може, я поміняю чоловіка», — підсумувала жінка.

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