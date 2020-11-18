«Про що мовчать жінки» 11 випуск: Чи є майбутнє з колишнім в’язнем?

Чому жінок приваблює блатна романтика? Які наслідки їх чекають після союзу з ув’язненим? Чи можна знайти в собі сили відмовитися від такого кохання? Ці та багато інших питань розбирали в студії Оксани Байрак. Детальніше про 11 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» — читайте в матеріалі.

Героїня випуску Лада розповіла, що зі своїм чоловіком познайомилася на сайті знайомств. Володимир відразу не зізнався, що відбуває термін. Однак через деякий час про це стало відомо. Жінка не знає точно статті Кримінального кодексу, за якою той відбуває покарання. Сліпе кохання навіть пересилює інтерес копатися в його минулому.

«Я закохана і щаслива, але боюсь осуду суспільства. Стою перед вибором: продовжити стосунки чи закінчити їх», — зазначила Лада.

Оксана Байрак зібрала в студії два табори гостей. Одні вважають, що з колишніми в’язнями можна побудувати нормальні взаємини. Інші запевняють, що жінкам потрібно остерігатися таких зв’язків.

Чоловік, який у 90-ті відсидів свій термін, зазначив, що в’язні за ґратами переслідують лише корисливі цілі.

«Починається з прохання купити вівсянку або сигарети. Далі надіслати новий мобільний телефон. А закінчується все продажем квартири, адже чоловіки запевняють закохану жінку в тому, що є можливість їх звільнити з в’язниці шляхом дострокового звільнення. Також причини можуть критися в жінках, які вважають, що не гідні більшого. Але це не так», — зазначив гість випуску.

Гість Андрій Власюк зауважив, що будь-який в’язень у чатах спочатку закохує в себе, прив’язує і створює ілюзію романтики. Далі поступово повідомляє жінці про своє місцезнаходження і починає виманювати гроші.

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На виправдання ув’язнених виступили експерти з іншого боку. Не варто забувати про те, що жінка може зустріти непорядного чоловіка і на волі. Крім того, не всі зізнаються про свою судимість у минулому. Також психологиня зазначила, що поки жінка не пройде свій шлях кохання, вона не зможе ухвалити правильне рішення.

Соціальний експеримент показав, що жінки більше люблять «поганих» чоловіків. Однак у них часто плутаються поняття строгості і брутальності зі справжньою агресією. Це йде з дитинства, коли такий аб’юз сприймається за норму. Стає зрозуміло, чому дівчата вибирають таких партнерів: бажання адреналіну, відчуття екстриму і гостроти.

Однак Лада наприкінці 11 випуску вирішила припинити такі стосунки і знайти гідного чоловіка.

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