Почему женщин привлекает блатная романтика? Какие последствия их ждут от союза с заключённым? Можно ли найти в себе силы отказаться от такой любви? Эти и многие другие вопросы разбирали в студии Оксаны Байрак. Подробнее об 11 выпуске проекта «О чем молчат женщины» — читайте в материале.

Героиня выпуска Лада рассказала, что со своим мужчиной познакомилась на сайте знакомств. Владимир сразу не признался, что отсиживает срок. Однако спустя время об этом стало известно. Женщина не знает точно статьи Уголовного кодекса, по которой тот отбывает срок. Слепая любовь даже пересиливает интерес копаться в его прошлом.

«Я влюблена и счастлива, но боюсь осуждения общества. Стою перед выбором: продолжить отношения или закончить их», — отметила Лада.

Оксана Байрак собрала в студии два лагеря гостей. Одни считают, что с бывшими заключенными можно построить нормальные отношения. Другие уверяют, что женщинам нужно остерегаться таких связей.

Мужчина, который в 90-х отсидел свой срок, отметил, что заключенные за решеткой преследуют исключительно корыстные цели.

«Начинается с просьбы купить овсянку или сигареты. Дальше прислать новый мобильный телефон. А заканчивается все продажей квартиры, ведь мужчины уверяют влюбленную женщину в том, что есть возможность их освободить из тюрьмы путем досрочного освобождения. Также причины могут крыться в женщинах, которые считают, что недостойны большего. Но это не так», — отметил гость выпуска.

Гость Андрей Власюк добавил, что любой заключённый в чатах сначала влюбляет в себя, привязывает и создает иллюзию романтики. Далее постепенно сообщает женщине о своём местонахождении и начинает выманивать деньги.

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В оправдание заключённых выступили эксперты с другой стороны. Не стоит забывать о том, что женщина может встретить непорядочного мужчину и на свободе. Более того, не все признаются о своей судимости в прошлом. Также психолог отметила, что пока женщина не пройдёт свой путь любви, она не сможет принять правильное решение.

Социальный эксперимент показал, что женщины больше любят «плохих» мужчин. Однако у них часто путаются понятия строгости и брутальности с действительной агрессией. Это идет с детства, когда такой абьюз воспринимается как норма. Становится понятно, почему девушки выбирают таких партнеров: желание адреналина, чувство экстрима и остроты.

Но Лада по итогу 11 выпуска приняла решение прекратить такие отношения и найти достойного мужчину.

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