Каково это ― не испытывать радости материнства? Можно ли спутать бытовую усталость с глубокой послеродовой депрессией? В этом разбирались в 10 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вместе с Оксаной Байрак.

Главной героиней нового выпуска стала мать двоих детей София. Сейчас девушка находится в замешательстве, не понимая, почему она не испытывает радости от своих чад. Порой ей даже хочется уснуть и не проснуться. Вся жизнь заточена вокруг детей.

«До рождения второго ребёнка я никогда не раздражалась и не кричала. Сейчас начала испытывать чувство вины. Накручиваю себя, может, я плохая и не подхожу им для роли мамы. Появляется тревога, чувство исчерпаемого ресурса. Не хочется ни с кем общаться, перестала созваниваться и видеться с подругами», — делится мама.

В студии собралось два лагеря гостей. Одни считают, что послеродовая депрессия несёт угрозу и с ней необходимо бороться. Другие эксперты утверждают, что значение послеродовой депрессии преувеличено.

Людмила Шупенюк утверждает, что любая женщина после родов переживает перестройку гормонального фона. Более того, меняется эмоциональное и физическое состояние организма.

«Вспомните женщину в предменструальном состоянии. Мы хотим плакать, разорвать весь мир, становимся злыми и агрессивными. А тут гормональный взрыв. Это состояние, в котором женщина никогда не пребывала. Это невероятный стресс», — объясняет Людмила.

А вот психотерапевт Наталия утверждает, что женщины манипулируют с помощью послеродовой депрессии. Бывает такое, что мамы интуитивно привлекают внимание мужчины, родных и близких.

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Врач-психиатр отметила, что многие мамы боятся обращаться за помощью. Причиной является определение такого состояния как депрессивного и прописывание медикаментозного лечения, которое навредит здоровью. Особенно это присуще кормящим мамам.

«Много мифов, которые пугают. Кажется, что станешь овощем или не сможешь отказаться от антидепрессантов. Но люди принимают их годами и не вредят своему здоровью и гормональному фону. Более того, не всегда депрессия лечится медикаментами», — отмечает врач-психиатр Юлия.

Однако стоит срочно обратиться к врачу, если вы за собой замечали как минимум три из нижеперечисленных симптомов:

Как справляться с послеродовой депрессией?

Обратиться за помощью к специалисту.

Начать уделять время себе: посещать салон красоты, видеться с подругами, медитировать, отдыхать.

Попробовать медитативную практику: глубокий вдох ртом, плавный выдох носом. Повторять ежедневно в течение 5 минут.

Не бояться совершать ошибки и пробовать что-то новое.

Обсуждать проблему с мужем, близкими.

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