«Про що мовчать жінки» 10 випуск: Післяпологова депресія — маніпуляції чи проблема?

Як це ― не відчувати радості материнства? Чи можна переплутати побутову втому з глибокою післяпологовою депресією? У цьому розбиралися в 10 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак.

Головною героїнею нового випуску стала мати двох дітей Софія. Дівчина збентежена, адже не розуміє, чому не відчуває радості від своїх чад. Часом їй навіть хочеться заснути і не прокинутися. Усе життя заточене навколо дітей.

«До народження другої дитини я ніколи не дратувалася і не кричала. Зараз почала відчувати провину. Накручую себе, може, я погана і не підходжу їм для ролі мами. З’являється тривога, почуття непоновлюваного ресурсу. Не хочеться ні з ким спілкуватися, перестала телефонувати і бачитися з подругами», — ділиться мама.

У студії зібралося два табори гостей. Одні вважають, що післяпологова депресія несе загрозу і з нею необхідно боротися. Інші експерти стверджують, що значення післяпологової депресії перебільшене.

Людмила Шупенюк стверджує, що будь-яка жінка після пологів переживає перебудову гормонального фону. Ба більше, змінюється емоційний і фізичний стан організму.

«Згадайте жінку в передменструальному стані. Ми хочемо плакати, розірвати весь світ, стаємо злими і агресивними. А тут гормональний вибух. Це стан, у якому жінка ніколи не перебувала. Це неймовірний стрес», — пояснює Людмила.

А ось психотерапевткиня Наталія стверджує, що жінки маніпулюють за допомогою післяпологової депресії. Буває таке, що мами інтуїтивно привертають увагу чоловіка, рідних і близьких.

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Лікарка-психіатриня зазначила, що багато мам бояться звертатися по допомогу. Причиною є визначення такого стану як депресивного і призначення медикаментозного лікування, яке зашкодить здоров’ю. Особливо це притаманно мамам, які годують грудьми.

«Багато міфів, які лякають. Здається, що станеш овочем або не зможеш відмовитися від антидепресантів. Але люди вживають їх роками і не шкодять своєму здоров’ю та гормональному фону. Ба більше, не завжди депресія лікується медикаментами», — зазначає лікарка-психіатриня Юлія.

Однак треба негайно звернутися до лікаря, якщо ви за собою помічали як мінімум три з наведених нижче симптомів:

Як подолати післяпологову депресію?

Звернутися по допомогу до фахівця.

Почати приділяти час собі: відвідувати салон краси, бачитися з подругами, медитувати, відпочивати.

Спробувати медитативну практику: глибокий вдих ротом, повільний видих носом. Повторювати щодня протягом 5 хвилин.

Не боятися робити помилки і пробувати щось нове.

Обговорювати проблему з чоловіком, близькими.

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