У перші кілька днів після пологів багато матерів переживають фазу, в якій легко втратити самовладання: вони примхливі, замкнуті, злі або роздратовані без причини. Такий стан часто називають «бебі-блюз». Однак, якщо серйозні депресивні симптоми протягом певного часу не минають, то швидше за все сама жінка впоратися з ними не зможе. Особливості та причини післяпологової депресії — читайте в матеріалі.

Навіть під час вагітності депресія — один з найпоширеніших психічних розладів. Багато майбутніх мам у цей час дуже переживають за розвиток дитини в утробі. Вони часто сумніваються, чи зможуть виправдати очікування і вимоги, пов’язані з материнством. Депресія під час вагітності може мати прямий вплив на плід і пов’язана з підвищеним ризиком передчасних пологів. Але поговорімо про післяпологову депресію, коли матуся нарешті взяла на руки свого малюка і зрозуміла, що все минуло добре і переживати через пологи — нічого.

Багато лікарів і психіатрів стверджують, що високий рівень страждань матері, а також післяпологова депресія можуть погіршити розвиток когнітивних або емоційних навичок дитини в довгостроковій перспективі. Тому депресія навколо народження дитини потребує професійного лікування.

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На відміну від хандри, післяпологова депресія — більш тяжка, тривала і потребує лікування. Така виникає в перший рік після пологів.

Особливості післяпологової депресії

Симптоми не відрізняються від депресивних розладів, що виникають незалежно від народження дитини, але при післяпологовій депресії проявляються такі особливості:

виражена емоційна нестійкість;

нездатність розвинути позитивні почуття до власної дитини;

виражені думки і сумніви щодо власних здібностей як матері, а також страх невдачі: «Я погана мати», «Я не можу доглядати за своєю дитиною»;

нав’язливі думки (наприклад, заподіяння шкоди дитині);

проблеми з грудним вигодовуванням.

Частота і причини післяпологової депресії

У 10―15% жінок услід за народженням дитини розвивається післяпологова депресія. Матусі, які вже страждали на депресивні розлади, мають підвищений ризик захворіти.

На розвиток післяпологової депресії, як і в випадку з депресивними захворюваннями загалом, впливає сукупність факторів:

фізичні ― ускладнення вагітності та біологічні зміни;

психологічні ― травматичний досвід з дитинства, кардинальна зміна власного ритму життя і власної особистості, зміна самооцінки і стану тіла;

соціальні чинники, що включають, наприклад, нове набуття ролі матері або (якщо змінилися) ставлення партнера і родичів. Зокрема, факторами ризику є відсутність соціальної підтримки і нестабільне, незадовільне або відсутнє партнерство.

У разі, якщо ви або ваші близькі зіткнулися з подібними симптомами, то надайте допомогу — зверніться до фахівців. І головне пам’ятайте, що не тільки ви стикаєтеся з подібними розладами. А уникнути їх можна за допомогою вчасної кваліфікованої допомоги.

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