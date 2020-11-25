Бодипозитив — умение принимать себя? Или это удобная отговорка для оправдания лени? В непростой ситуации оказалась Юлия, которая не знает, худеть ли ей ради мужа. Больше выясняли в 12 выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» во главе с Оксаной Байрак.

«Мне комфортно в моем теле. Я себе нравлюсь, нравлюсь мужчинам. Но есть риск потерять мужа, если буду продолжать не обращать внимания на его просьбу похудеть. Или взяться за себя, заняться спортом и прийти в форму?», — поделилась героиня нового выпуска.

Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что женщины привыкли прикрывать свои недостатки излишней самоуверенностью. А под словом «бодипозитив» кроется обычная лень. Другие утверждают, что запущенное состояние может быть опасно и для здоровья, и для психологического самочувствия.

«Наше общество привыкло навязывать стереотипы. Если ты толстая, то и больная. Также, если ты худая, то тоже больная. А никто не допускает того, что человек счастлив внутри, в своём теле», — говорит Рима Пенджиева, участница 9-го сезона проекта «Зважені та щасливі».

Психолог Наталия также отметила, что сегодня со стороны общества навешиваются ярлыки. Люди со слабой и неустойчивой психикой могут «сломаться» под давлением и принудительно менять своё мировоззрение, что в дальнейшем способно пагубно влиять на ментальное здоровье. Например, писательница Иванна Самойленко довела себя до анорексии из-за постоянных обид со стороны партнера.

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А вот Элизабет объяснила, что сейчас бодипозитив обрёл абсолютно новую и неправильную трактовку. Изначально в это понятие включались природные или приобретенные увечья. Но лишний вес не относится к списку принятия себя.

Диетолог Светлана Фус отметила, что избыточная масса тела — это проблема для организма. Не больной, с нормальными суставами, со здоровыми сосудами — это результат стройного тела. А героине необходимо похудеть с помощью правильного питания.

А вот Андре Тан отметил, что в Украине больше 50% женщин имеют размер больше 52-го. И чувствуют такие себя в основном уверенно.

По итогу выпуска Юлия приняла решение. «Я всех послушала и поняла, что все делаю правильно. В себе ничего менять не хочу. Может, я поменяю мужчину», — заключила женщина.

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