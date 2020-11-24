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«Про що мовчать жінки»: темою 12 випуску стане любов до себе і бодипозитив

24.11.2020

У 12 випуску ток-шоу «Про що мовчать жінки» в студію до Оксани Байрак прийде героїня, яка не знає, що робити, якщо ти відрізняєшся від канонів краси. Чи варто постійно гнатися за ідеалами і вписуватися в стандарти, особливо, якщо вони продиктовані чоловіком? Або спробувати вклинитися в рух бодипозитиву і полюбити себе такою, яка ти є? Більше про красу, ікони й ідеали говоритимуть уже цієї середи, 25 листопада, в студії Оксани Байрак.

У студії лікарі-дієтологи однозначно і категорично заявлять, що зайва вага не має нічого спільного зі здоров’ям і турботою про себе, і не можна виправдовувати нездоровий спосіб життя бодипозитивом. З іншого ж боку, їм протистоятимуть успішні, красиві і щасливі жінки, які, приймаючи себе і переставши боротися з генетикою, нарешті досягли гармонії. Андре Тан, Рима Пенджиєва, Елізабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульяніна, Світлана Фус та інші експерти зійдуться в суперечці про те, що ж означає істинно «любити себе», а також чи є місце любові, якщо вона впирається у твої форми.

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» 11 випуск: Чи є майбутнє з колишнім в’язнем?

Не пропустіть 12 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» вже цієї середи, 25 листопада, на телеканалі СТБ о 19:00!

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