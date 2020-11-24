В 12 выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» в студию к Оксане Байрак придет героиня, которая не знает, что делать, если ты отличаешься от канонов красоты. Стоит ли постоянно гнаться за идеалами и вписываться в стандарты, особенно, если они продиктованы мужем? Или попробовать вклиниться в течение бодипозитива и полюбить себя такой, какая ты есть? Больше о красоте, иконах и идеалах будут говорить уже в эту среду, 25 ноября, в студии у Оксаны Байрак.

В студии врачи-диетологи однозначно и категорично заявят, что лишний вес не имеет ничего общего со здоровьем и заботой о себе, и нельзя оправдывать нездоровый образ жизни бодипозитивом. С другой же стороны, им будут противостоять успешные, красивые и счастливые женщины, которые, принимая себя и перестав бороться с генетикой, наконец обрели гармонию. Андре Тан, Рима Пенджиева, Элизабет, Таня Корячка, Маруся Якименко, Мирослава Ульянина, Светлана Фус и другие эксперты схлестнутся в споре о том, что же значит истинно «любить себя», а также есть ли место любви, если она упирается в твои формы.

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Не пропустите 12 выпуск проекта «О чем молчат женщины» уже в эту среду, 25 ноября, на телеканале СТБ в 19:00!

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