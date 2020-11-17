Що робити, якщо закохалася в чоловіка, який відбуває термін? З таким питанням в 11 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде героїня, яка запевняє: такою щасливою і коханою вона не була ніколи. Та їй дуже страшно зізнатися оточенню про своє кохання, адже про тих, хто за ґратами, однозначно ходить недобра слава. Не пропустіть завтра, 18 листопада, 11 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» о 19:00 на СТБ!

У новому випуску ви також дізнаєтесь:

Чи вийде побудувати сім’ю з чоловіком, який уже одного разу оступився?

Якими історіями поділяться жінки, які щасливі в таких стосунках?

Яку істину відкриють люди, що пройшли в’язницю, і як усе відбувається в місцях не таких віддалених?

Хто пише листи, за чий кошт подарунки і дзвінки, і навіщо в’язням стосунки з вільними жінками?

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На що готові жінки заради кохання хоч із якимось чоловіком — у новому випуску ток-шоу «Про що мовчать жінки» вже завтра, 18 листопада, на СТБ!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 11 випуску стане кохання з в’язнем Дивіться проект Про що мовчать жінки 11 випуск від 18.11.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 11 випуск від 18 листопада вже на СТБ - дивитися

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