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«О чем молчат женщины»: темой 11 выпуска станет любовь с заключенным

17.11.2020

Что делать, если влюбилась в человека, который отбывает срок? С таким вопросом в 11 выпуске проекта «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая уверяет: так счастлива и любима она не была еще никогда. Но ей очень страшно признаться окружающим в своей любви, ведь о тех, кто за решеткой, однозначно ходит дурная слава. Не пропустите завтра, 18 ноября, 11 выпуск проекта «О чем молчат женщины» в 19:00 на СТБ! 

В новом выпуске вы также узнаете:

  • Получится ли построить семью с человеком, который уже однажды оступился?
  • Какими историями поделятся женщины, которые счастливы в таких отношениях?
  • Какую истину откроют люди, прошедшие тюрьму, и как все обстоит в местах не столь отдаленных?
  • Кто пишет письма, за чей счет подарки и созвоны, и зачем заключенным отношения со свободными женщинами?

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На что готовы женщины ради любви с хоть каким-то мужчиной ― в новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» уже завтра, 18 ноября, на СТБ!

Video: «О чем молчат женщины»: темой 11 выпуска станет любовь с заключенным

Смотрите проект О чем молчат женщины 11 выпуск от 18.11.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины выпуск от 18 ноября уже на СТБ - смотреть

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