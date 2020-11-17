«О чем молчат женщины»: темой 11 выпуска станет любовь с заключенным
17.11.2020
Что делать, если влюбилась в человека, который отбывает срок? С таким вопросом в 11 выпуске проекта «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая уверяет: так счастлива и любима она не была еще никогда. Но ей очень страшно признаться окружающим в своей любви, ведь о тех, кто за решеткой, однозначно ходит дурная слава. Не пропустите завтра, 18 ноября, 11 выпуск проекта «О чем молчат женщины» в 19:00 на СТБ!
В новом выпуске вы также узнаете:
- Получится ли построить семью с человеком, который уже однажды оступился?
- Какими историями поделятся женщины, которые счастливы в таких отношениях?
- Какую истину откроют люди, прошедшие тюрьму, и как все обстоит в местах не столь отдаленных?
- Кто пишет письма, за чей счет подарки и созвоны, и зачем заключенным отношения со свободными женщинами?
Больше по теме: «О чем молчат женщины» 10 выпуск: Послеродовая депрессия — манипуляции или проблема?
На что готовы женщины ради любви с хоть каким-то мужчиной ― в новом выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» уже завтра, 18 ноября, на СТБ!
Video: «О чем молчат женщины»: темой 11 выпуска станет любовь с заключенным
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+