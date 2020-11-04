«Про що мовчать жінки» 9 випуск: За почуття в бутику не закупишся?

Чи жити багатим і розкішним життям, будучи на утриманні чоловіка? Особливо, якщо він забороняє працювати і самореалізовуватися? Або ж припинити ці стосунки заради особистого щастя і можливості займатися улюбленою справою? «Золота клітка», кохання за гроші і утримання чоловіком — про все це говорили в 9 випуску програми «Про що мовчать жінки». Більше — в матеріалі.

«Моєму життю можуть позаздрити багато дівчат. У мене є все: я купую, що хочу, їжджу, на чому хочу і куди хочу. Але є одне “але”. Я почуваюсь не дуже комфортно, тому що це дає мені чоловік. Немає відчуття, що це належить мені. Мене вважають утриманкою, але цей статус мене не влаштовує», — зізналася героїня 9 випуску Катя.

Дівчина також поділилася, що перше враження і чарівність призвели до того, що вона через тиждень знайомства переїхала в його пентхаус. Але з часом знецінилася діяльність Катерини, а забезпечення взяв на себе партнер. Тепер героїня на роздоріжжі: залишитися під крилом багатого чоловіка чи припинити ці взаємини і стати самостійною?

Допомогти спробували експерти: одні стверджували, що утримання допустиме і прийнятне. Інші — що це явище аморальне.

Хто ж така утриманка?

Одні стверджують, що утриманка — це кохана жінка, яка живе коштом чоловіка. А хтось упевнений, що це категорія проституції ― надання відповідних послуг за дорогі подарунки.

«Якщо чоловік утримує свою жінку, витрачає на неї свої кошти, кохає її і бажає цього, то це дуже непогано. Головне, щоб це приносило задоволення двом. І щоб вона не розчинялася в цьому утриманні», — зазначила ведуча Оксана Байрак.

Альона Лоран поділилася своєю історією. Чоловік, який утримував її, подарував їй квартиру. Однак через деякий час знайшов іншу жінку і виселив Альону з подарованого житла.

«У будь-який момент ти повинна бути готова до того, що тебе попруть. Ти не кохана жінка, ти іграшка. І все, дівчинка на вулиці. Але утриманкою бути непогано. Головне, щоб ваші стосунки були узаконені і побудовані на коханні», — прокоментувала Альона.

Однак експерти стверджують, що такий спосіб отримання благ знецінює жіночу стать у загальному соціальному сприйнятті. Мовляв, будь-яку дівчину можна завоювати подарунками або купити. Але на противагу цьому в студію приїхав офіційний альфонс Євген. Чоловік стверджує, що він на утриманні у дівчини. Він вважає абсолютно нормальним просити кошти в неї. Після втрати роботи кохана взялася за його фінансування. Однак із часом Женя зрозумів, що його влаштовує статус домогосподаря: він чудово прибирає, готує, забезпечує затишок.

За підсумком випуску Оксана Байрак запитала, чи залишиться Катя зі своїм обранцем, якщо він в один день втратить усе. Дівчина зізналася, що однозначно ні. Тому було вирішено закінчити ці стосунки.

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