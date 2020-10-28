«Про що мовчать жінки» 8 випуск: Шлюб — стабільність чи вирок?

Чи варто продовжувати стосунки, якщо коханий не робить пропозиції руки і серця? Героїня Олена вже 6 років замислюється над питанням, чому її партнер проти шлюбу. Одруження на словах, удавана сім’я і жодних зобов’язань, — страшно для життя? Чи штамп у паспорті таки нічого не означає? Відповіді на ці запитання дізнавалися у 8 випуску проєкту «Про що мовчать жінки».

Ведуча Оксана Байрак зібрала два табори гостей, які мають протилежні погляди щодо шлюбу. Одні вважають, що сімейні узи мають бути підтверджені документально. Інші стверджують: якщо немає кохання, то жодний штамп не врятує стосунки.

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Як привести чоловіка до шлюбу?

Психолог зазначила, що будь-якій людині важливо враховувати свої інтереси в ухваленні рішень. Тому щоб чоловік погодився взяти відповідальність, йому має бути вигідна позиція шлюбу.

Потрібно обговорити з чоловіком формат розпису. Це не обов’язково має бути пишне весілля з «двоярусною фатою».

Варто зазначити, що визнання батьківства в шлюбі відбувається автоматично. Тоді не доведеться займатися тяганиною з усиновленням майбутніх дітей.

Треба наголосити, що шлюб здатен забезпечити емоційну стабільність.

Однак гості, які не ставлять шлюб у центр стосунків, стверджують, що найбільше їх відштовхує розділ майна і побутова рутина. Юристи, в свою чергу, зазначили, якщо партнера хвилюють питання грошей і матеріальних цінностей, то ви завжди можете укласти шлюбний контракт. Ба більше, в разі розлучення хороший адвокат може забезпечити вам позитивний результат у суді.

За підсумком випуску Валерій — коханий Олени — зазначив, що його не лякає шлюб. Тому зробив пропозицію просто в студії програми «Про що мовчать жінки»!

«Повернулися додому, нічого не змінилося. Наступного дня з’явилися сумніви. Весілля не буде, сукні не буде. Казки не буває. Я, напевно, готова піти», — зізналася Олена після зйомок програми.

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