«О чем молчат женщины» 8 выпуск: Брак — стабильность или приговор?

Стоит ли продолжать отношения, если любимый не делает предложения руки и сердца? Героиня Елена уже 6 лет задается вопросом, почему возлюбленный против брака. Женитьба на словах, семья понарошку и никаких обязательств, — страшно для жизни? Или штамп в паспорте таки ничего не значит? Ответы на эти вопросы узнавали в 8 выпуске проекта «О чем молчат женщины».

Ведущая Оксана Байрак собрала два лагеря гостей, которые имеют противоположные точки зрения касательно брака. Одни считают, что семейные узы должны быть подтверждены документально. Другие утверждают: если нет любви, то никакой штамп отношения не спасёт.

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Как привести мужчину к браку?

Психолог отметила, что любому человеку важно учитывать свои интересы в принятии решений. Поэтому чтобы мужчина согласился взять ответственность, ему должна быть выгодна позиция брака.

Важно обсудить с мужчиной формат росписи. Это не обязательно должна быть пышная свадьба с «двухъярусной фатой».

Нужно отметить, что признание отцовства в браке происходит автоматически. Тогда не придётся заниматься волокитой с усыновлением рожденных в будущем детей.

Необходимо подчеркнуть, что брак способен вам обеспечить эмоциональную стабильность.

Однако гости, которые не ставят брак в центр взаимоотношений, утверждают, что больше всего их отталкивает раздел имущества и бытовая рутина. Юристы в свою очередь отметили, что если партнера волнуют вопросы денег и материальных ценностей, то вы всегда можете заключить брачный контракт. Более того, в случае развода хороший адвокат может обеспечить вам положительный исход в суде.

По итогу выпуска Валерий — возлюбленный Елены — отметил, что его не пугает брак. Поэтому сделал предложение прямо в студии программы «О чем молчат женщины»!

«Вернулись домой, ничего не поменялось. На второй день появились сомнения. Свадьбы не будет, платья не будет. Сказки не бывает. Я, наверное, готова уйти», — призналась Елена после съёмок программы.

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