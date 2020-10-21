Нужно ли устраивать личную жизнь матери-одиночке, если ребенок против? В студию ток-шоу приехала 33-летняя Олеся, которая сама воспитывает дочь Евангелину. Все свое внимание героиня посвящает ребенку, поэтому на себя времени совершенно не остается. Но с каждым годом вопрос личной жизни становится все острее. Олеся пережила предательство и измену мужа, поэтому поверить мужчинам ей сложно. Более того, есть дочь, которой она боится навредить.

В 7 выпуске проекта «О чем молчат женщины» говорили о матерях-одиночках и их праве на счастье. Героиня Олеся поделилась, что ее ребенок — это смысл жизни. Все заточено вокруг него, а времени на себя совершенно не остается. Личная жизнь на замке, ведь дочка может не понять, почему мама привела в дом чужого мужчину. Последнее время девочка начала ревниво относиться к встречам мамы. Она ревнует не только к мужчинам, но даже к подругам.

«Я боюсь, что отдам кому-то это драгоценное время, которое могла посвятить дочери. Я хочу знать, имею ли я право на свое собственное счастье? Или должна посвятить жизнь и полностью раствориться в дочери? Сможем ли мы разделить с ней счастье на двоих?», — задалась вопросом Олеся.

В студии программы «О чем молчат женщины» Оксана Байрак собрала два лагеря гостей с разными мнениями. Одни считают, что стереотипы о «женщине с прицепом» имеют место быть. Другие гости постарались разрушить их.

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Психологи утверждают, что женщины, пережившие предательство, часто закрываются от новых отношений. Однако главная причина ― страх снова «обжечься» ― прикрывается оправданием наличия ребёнка.

Важно понимать, что детям нужно транслировать правильную модель семьи: мама и папа, а не только любящая мать, которая заменяет двух родителей.

Эксперты также порекомендовали таким женщинам определить важные жизненные сферы и распределить приоритеты. Сегодня вы домохозяйка, завтра бизнесвумен, послезавтра — подруга.

Сексолог отметил, что отношения женщине необходимо заводить и для интимных контактов. Это нужно не только для удовольствия, но и для здоровья, правильной работы органов и взаимодействия гормонов. Более того, это позволяет избежать депрессий, воспалений яичников, накопления негативной энергии.

По итогу выпуска Олеся приняла решение быть откровеннее с дочерью. Героиня хочет и будет строить личную жизнь. Спустя несколько месяцев после съемок женщина таки отправилась на свидание, а также смогла грамотно сообщить ребенку о новых отношениях.

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