«Про що мовчать жінки» 7 випуск: Право на особисте життя матері-одиначки

Чи треба влаштовувати особисте життя матері-одиначці, якщо дитина проти? До студії ток-шоу приїхала 33-річна Олеся, яка сама виховує доньку Євангеліну. Всю свою увагу героїня приділяє дитині, тому на себе часу зовсім не залишається. Але з кожним роком питання особистого життя постає дедалі гостріше. Олеся пережила зраду коханого, тому повірити чоловікам їй важко. Ба більше, є донька, якій вона боїться нашкодити.

У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» говорили про матерів-одиначок та їхнє право на щастя. Героїня Олеся поділилася, що її дитина — це сенс життя. Усе заточене навколо неї, а часу на себе зовсім не залишається. Особисте життя на замку, адже донька може не зрозуміти, чому мама привела в дім чужого чоловіка. Останнім часом дівчинка почала ревниво ставитися до зустрічей мами. Вона ревнує не тільки до чоловіків, а й навіть до подруг.

«Я боюся, що віддам комусь цей дорогоцінний час, який могла присвятити дочці. Я хочу знати, чи маю я право на своє власне щастя? Чи повинна присвятити життя і повністю розчинитися в доньці? Чи зможемо ми розділити з нею щастя на двох?», — міркує Олеся.

У студії програми «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак зібрала два табори гостей з різними думками. Одні вважають, що стереотипи про «жінок з причепом» цілком справедливі. Інші гості постаралися зруйнувати їх.

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Психологи стверджують, що жінки, які пережили зраду, часто закриваються від нових стосунків. Однак головна причина ― страх знову «обпектися» ― прикривається виправданням наявності дитини.

Важливо розуміти, що дітям потрібно транслювати правильну модель сім’ї: мама і тато, а не тільки любляча мати, яка замінює обох батьків.

Експерти також порекомендували таким жінкам визначити важливі життєві сфери і розподілити пріоритети. Сьогодні ви домогосподарка, завтра — бізнесвумен, післязавтра — подруга тощо.

Сексолог зазначив, що стосунки жінці необхідно заводити і для інтимних контактів. Це потрібно не тільки для задоволення, а й для здоров’я, належного функціонування органів і взаємодії гормонів. Ба більше, це допомагає уникнути депресій, запалень яєчників, накопичення негативної енергії.

Наприкінці випуску Олеся вирішила бути відвертішою з дочкою. Героїня хоче і буде будувати особисте життя. Через кілька місяців після зйомок жінка таки пішла на побачення, а також змогла грамотно повідомити дитині про нові стосунки.

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