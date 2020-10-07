Різні менталітети, зміна звичного життя, інше законодавство і правила життя. Стільки «але» на одне «кохаю»… Чи варто ризикнути всім і поринути у вир з головою ― кинути рідне місто, роботу, друзів і виїхати в іншу країну? Про все це і про заміжжя за іноземцем говорили в 6 випуску проєкту «Про що мовчать жінки».

«Мій обранець з іншої країни. Працює в Стамбулі в приватній компанії. Познайомилися ми в інтернеті, а через місяць спілкування я зрозуміла, що в нас багато спільного. На шостий день зустрічей ми освідчилися одне одному в коханні. Однак для мами це був шок. Ба більше, його батьки не хочуть зі мною знайомитися, поки я не зміню віру. Вони мусульмани, а я християнка. Навіть у дім не можу зайти і чаю випити, поки не прийму іслам», — зізналася героїня програми Інна.

Ведуча Оксана Байрак зібрала два табори гостей, які мають різні погляди на шлюб з іноземцем.

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Мінуси заміжжя за іноземцем:

Різні віросповідання, менталітет, традиції і цінності.

Ризик постраждати від насильства і не отримати допомоги в чужій країні і сім’ї.

Законодавство інших країн захищає насамперед своїх громадян, і в разі розлучення жінка не зможе повернутися з дитиною в Україну.

Однак інший табір експертів стверджує, що іноземці дбайливіші, заможніші та вірніші. Але на практиці часто трапляються історії, коли чоловік-іноземець знімає маску і стає справжнім тираном.

Наприкінці випуску Інна ухвалила своє рішення. Героїня всупереч усім протиріччям і бажанням зізналася, що будуватиме сім’ю з Хамі і переїде до Стамбула. Через кілька місяців поведінка її коханого змінилася. Чоловік став категоричним і запропонував Інні змінити віру. Після відмови надійшла інша пропозиція — збрехати його батькам. Однак є чітка умова, що дитина точно має бути мусульманкою і народитися в Туреччині. Головна героїня поки обдумує таке рішення.

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