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«О чем молчат женщины» 6 выпуск: стоит ли выходить замуж за иностранца?

07.10.2020

Разница менталитетов, смена привычной жизни, другое законодательство и правила жизни. Столько «но» на одно «люблю». Стоит ли рискнуть всем и окунуться в омут с головой ― бросить родной город, работу, друзей и уехать в другую страну? Обо всем этом и о замужестве за иностранцем говорили в 6 выпуске проекта «О чем молчат женщины».  

«Мой избранник из другой страны. Работает в Стамбуле в частной компании. Познакомились мы в интернете, а спустя месяц общения я поняла, что у нас много общего. На шестой день встреч мы признались друг другу в любви. Однако для мамы это был шок. Более того, его родители не желают со мной знакомиться, пока я не поменяю веру. Они мусульмане, а я христианка. Даже в дом не могу зайти и чаю выпить, пока не приму ислам», — призналась героиня программы Инна.

Ведущая Оксана Байрак собрала два лагеря гостей, которые имеют разные точки зрения на брак с иностранцем. 

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Минусы замужества за иностранцем:

  • Разные вероисповедание, менталитет, традиции и ценности.
  • Риск пострадать от насилия и не получить помощи в чужой стране и семье.
  • Законодательство других стран защищает своих граждан в первую очередь, и в случае развода женщина не сможет вернуться с ребенком в Украину. 

Однако другой лагерь экспертов утверждает, что иностранцы заботливее, обеспеченнее и вернее. Но на практике часто случаются истории, когда муж-иностранец снимает маску и становится настоящим тираном.

По итогу выпуска Инна приняла своё решение. Героиня вопреки всем противоречиям и желаниям призналась, что будет строить семью с Хами и переедет в Стамбул. Спустя несколько месяцев поведение её возлюбленного поменялось. Мужчина стал категоричным и предложил Инне сменить веру. На отказ последовало следующее предложение — соврать его родителям. Однако есть четкое условие, что ребенок точно должен быть мусульманином и родиться в Турции. Главная героиня пока обдумывает такое решение. 

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