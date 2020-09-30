«О чем молчат женщины» 5 выпуск: За и против суррогатного материнства
Безопасно ли прибегать к услугам суррогатной матери? Сможет ли женщина после 9 месяцев беременности так просто отпустить ребенка? Этими и многими другими вопросами задаются женщины, которые стоят на раздорожье жизненного пути. Как быть, если мечтаешь о ребёнке, но не можешь его родить? С этим попытались разобраться эксперты и ведущая в новом выпуске проекта «О чем молчат женщины». Подробнее — в материале.
Гостей 5 выпуска стала Надя, которая пережила трансплантацию почки. Теоретически выносить и родить ребёнка она может, но это большой риск для ее здоровья и здоровья ребёнка. Врачи сразу предупредили, что никаких гарантий ей дать не смогут, как и уберечь от непредвиденных осложнений во время беременности. Единственный безопасный вариант — услуги суррогатной матери.
«Меня настораживает сам факт того, что его родит другая женщина. А ты потом заберёшь этого ребёнка себе. Я стою перед выбором: обратиться к услугам суррогатной матери или рискнуть своим здоровьем и родить», — обдумывает Надя.
В студии Оксаны Байрак собрались два лагеря гостей, которые имеют разные точки зрения касательно суррогатного материнства. Одни считают это прорывом медицины, другие — покупкой ребёнка и большой травмой для психики как мамы, так и чада.
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Казалось бы, почему при таких достижениях современной медицины человек должен отказываться от права иметь ребёнка? Однако церковь порицает суррогатное материнство. В студию пришёл отец Геннадий, который отметил, что религия не одобряет суррогатные услуги.
Почему церковь не признаёт суррогатное материнство?
- Семья — это союз мужчины и женщины, который исключает вмешательство в тайну двоих и тайну зачатия.
- Третья сторона принимает участие в вопросе рождения человеческой жизни, что недопустимо с точки зрения веры.
- Суррогатное материнство способно травмировать чувства ребёнка, женщины, которая вынашивает, и самой матери.
- В дальнейшем такой способ оплодотворения способен разрушить институт семьи и брака.
- Женщина (суррогат) использует свое тело для заработка.
Также врач-репродуктолог Екатерина Гонзель отметила, что тоже выступает против таких услуг.
«Женщина, не будучи беременной, становится беременной благодаря медицинскому вмешательству. При этом получает дозы гормонов. Важно добавить, что 9 месяцев ребёнок слышит стук сердца матери, а также не знает, что генетически он не ее. После рождения ему не важен момент, чьи яйцеклетки и кому помещались. Младенцу важно оставаться при том же ритме, что и в утробе (дыхание, сердцебиение, голос, тембр). Именно поэтому многие врачи и психологи рекомендуют после родов прикладывать младенца к груди, чтобы он почувствовал родной запах, сердцебиение и голос», — говорит Екатерина.
Также эксперт отметила, что 9 месяцев даётся женщине, чтобы психологически и физиологически подготовиться к материнству.
Есть много детских домов, где дети уже рождены и психологически отделены от биологической матери. Там также смело можно реализовать своё право и желание стать родителем.
Эксперты, которые поддерживают суррогатное материнство, а также матери выступили с контраргументами.
Плюсы суррогатного материнства
- Самый главный плюс, безусловно, это возможность родителям обрести ребенка. Вне зависимости от причин, по которым они не могут самостоятельно зачать малыша.
- В случае опасности для жизни, как у главной героини 5 выпуска, мать может не навредить своему здоровью, а также здоровью ребенка.
- Гены. Важным остается то, что ребенок перенимает гены либо одного из родителей (если один бесплодный), либо сразу обоих, чего не может обеспечить усыновление.
- Суррогатная мать согласно договору обязуется соблюдать все строгие правила для безопасности и жизни вынашиваемого малыша.
- Родители сами выбирают суррогатную маму по каталогу, в котором прописаны все физиологические и психологические данные.
Бурные дискуссии на данную тему не иссякают. Однако каждая семейная пара вправе самостоятельно решать, обращаться ли им к услугам суррогатной матери, опираясь на собственные этические, моральные, религиозные и психологические взгляды.