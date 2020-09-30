Безопасно ли прибегать к услугам суррогатной матери? Сможет ли женщина после 9 месяцев беременности так просто отпустить ребенка? Этими и многими другими вопросами задаются женщины, которые стоят на раздорожье жизненного пути. Как быть, если мечтаешь о ребёнке, но не можешь его родить? С этим попытались разобраться эксперты и ведущая в новом выпуске проекта «О чем молчат женщины». Подробнее — в материале.

Гостей 5 выпуска стала Надя, которая пережила трансплантацию почки. Теоретически выносить и родить ребёнка она может, но это большой риск для ее здоровья и здоровья ребёнка. Врачи сразу предупредили, что никаких гарантий ей дать не смогут, как и уберечь от непредвиденных осложнений во время беременности. Единственный безопасный вариант — услуги суррогатной матери.

«Меня настораживает сам факт того, что его родит другая женщина. А ты потом заберёшь этого ребёнка себе. Я стою перед выбором: обратиться к услугам суррогатной матери или рискнуть своим здоровьем и родить», — обдумывает Надя.

В студии Оксаны Байрак собрались два лагеря гостей, которые имеют разные точки зрения касательно суррогатного материнства. Одни считают это прорывом медицины, другие — покупкой ребёнка и большой травмой для психики как мамы, так и чада.

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Казалось бы, почему при таких достижениях современной медицины человек должен отказываться от права иметь ребёнка? Однако церковь порицает суррогатное материнство. В студию пришёл отец Геннадий, который отметил, что религия не одобряет суррогатные услуги.

Почему церковь не признаёт суррогатное материнство?

Семья — это союз мужчины и женщины, который исключает вмешательство в тайну двоих и тайну зачатия. Третья сторона принимает участие в вопросе рождения человеческой жизни, что недопустимо с точки зрения веры. Суррогатное материнство способно травмировать чувства ребёнка, женщины, которая вынашивает, и самой матери. В дальнейшем такой способ оплодотворения способен разрушить институт семьи и брака. Женщина (суррогат) использует свое тело для заработка.

Также врач-репродуктолог Екатерина Гонзель отметила, что тоже выступает против таких услуг.

«Женщина, не будучи беременной, становится беременной благодаря медицинскому вмешательству. При этом получает дозы гормонов. Важно добавить, что 9 месяцев ребёнок слышит стук сердца матери, а также не знает, что генетически он не ее. После рождения ему не важен момент, чьи яйцеклетки и кому помещались. Младенцу важно оставаться при том же ритме, что и в утробе (дыхание, сердцебиение, голос, тембр). Именно поэтому многие врачи и психологи рекомендуют после родов прикладывать младенца к груди, чтобы он почувствовал родной запах, сердцебиение и голос», — говорит Екатерина.

Также эксперт отметила, что 9 месяцев даётся женщине, чтобы психологически и физиологически подготовиться к материнству.

Есть много детских домов, где дети уже рождены и психологически отделены от биологической матери. Там также смело можно реализовать своё право и желание стать родителем.

Эксперты, которые поддерживают суррогатное материнство, а также матери выступили с контраргументами.

Плюсы суррогатного материнства

Самый главный плюс, безусловно, это возможность родителям обрести ребенка. Вне зависимости от причин, по которым они не могут самостоятельно зачать малыша. В случае опасности для жизни, как у главной героини 5 выпуска, мать может не навредить своему здоровью, а также здоровью ребенка. Гены. Важным остается то, что ребенок перенимает гены либо одного из родителей (если один бесплодный), либо сразу обоих, чего не может обеспечить усыновление. Суррогатная мать согласно договору обязуется соблюдать все строгие правила для безопасности и жизни вынашиваемого малыша. Родители сами выбирают суррогатную маму по каталогу, в котором прописаны все физиологические и психологические данные.

Бурные дискуссии на данную тему не иссякают. Однако каждая семейная пара вправе самостоятельно решать, обращаться ли им к услугам суррогатной матери, опираясь на собственные этические, моральные, религиозные и психологические взгляды.

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