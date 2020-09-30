«Про що мовчать жінки» 5 випуск: За і проти сурогатного материнства

Чи безпечно вдаватися до послуг сурогатної матері? Чи зможе жінка після 9 місяців вагітності так просто відпустити дитину? Ці та багато інших питань ставлять жінки, які опинилися на роздоріжжі життєвого шляху. Що робити, коли мрієш про дитину, але не можеш її народити? У цьому намагались розібратися експерти й ведуча в новому випуску проєкту «Про що мовчать жінки». Детальніше — в матеріалі.

Гостею 5 випуску стала Надя, яка пережила трансплантацію нирки. Теоретично виносити і народити дитину вона може, але це великий ризик для її здоров’я і ​​здоров’я дитини. Лікарі відразу попередили, що жодних гарантій їй дати не можуть, як і вберегти від непередбачуваних ускладнень під час вагітності. Єдиний безпечний варіант — послуги сурогатної матері.

«Мене насторожує сам факт того, що її народить інша жінка. А ти потім забереш цю дитину собі. Я стою перед вибором: вдатися до послуг сурогатної матері або ризикнути своїм здоров’ям і народити», — обмірковує Надя.

У студії Оксани Байрак зібралися два табори гостей, які мають різні погляди на сурогатне материнство. Одні вважають це проривом медицини, інші — купівлею дитини і великою травмою для психіки як мами, так і чада.

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Здавалося б, чому за таких досягнень сучасної медицини людина повинна відмовлятися від права мати дитину? Однак церква осуджує сурогатне материнство. У студію прийшов отець Геннадій, який зазначив, що релігія не схвалює сурогатних послуг.

Чому церква не визнає сурогатного материнства?

Сім’я — це союз чоловіка і жінки, який виключає втручання в таємницю двох і таїнство зачаття. Третя сторона бере участь у питанні народження людського життя, що неприпустимо з погляду віри. Сурогатне материнство здатне травмувати почуття дитини, жінки, яка виношує, і самої матері. Надалі такий спосіб запліднення може зруйнувати інститут сім’ї та шлюбу. Жінка (сурогат) використовує своє тіло для заробітку.

Також лікарка-репродуктологиня Катерина Гонзель зазначила, що теж виступає проти таких послуг.

«Жінка, не будучи вагітною, стає вагітною завдяки медичному втручанню. При цьому отримує дози гормонів. Важливо додати, що 9 місяців дитина чує стукіт серця матері, а також не знає, що генетично вона не її. Після народження їй не важливий момент, чиї яйцеклітини і кому поміщалися. Немовляті важливо залишатися в тому ж ритмі, що і в утробі (дихання, серцебиття, голос, тембр). Саме тому багато лікарів і психологів рекомендують після пологів прикладати немовля до грудей, щоб воно відчуло рідний запах, серцебиття і голос», — каже Катерина.

Також експертка зазначила, що 9 місяців дається жінці, щоб психологічно і фізіологічно підготуватися до материнства. Є багато дитячих будинків, де діти вже народжені і психологічно відокремлені від біологічної матері. Там також сміливо можна реалізувати своє право і бажання стати батьками.

Експерти, які підтримують сурогатне материнство, а також матері виступили з контраргументами.

Плюси сурогатного материнства

Найголовніший плюс, безумовно, це можливість батькам мати дитину. Незалежно від причин, через які вони не можуть самостійно народити її. У разі небезпеки для життя, як у головної героїні 5 випуску, мати може не нашкодити своєму здоров’ю, а також здоров’ю дитини. Гени. Важливим залишається те, що дитина переймає гени або одного з батьків (якщо один безплідний), або відразу обох, чого не може забезпечити всиновлення. Сурогатна мати згідно з договором зобов’язується дотримуватися всіх суворих правил для безпеки і життя малюка. Батьки самі вибирають сурогатну маму за каталогом, у якому прописані всі фізіологічні та психологічні дані.

Дискусії на цю тему продовжують бурхливо точитися. Однак кожна сімейна пара має право самостійно вирішувати, чи вдаватися їм до послуг сурогатної матері, спираючись на власні етичні, моральні, релігійні та психологічні погляди.

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