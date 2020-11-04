Жить ли богатой и роскошной жизнью, будучи на содержании мужчины? Особенно, если он запрещает работать и самореализовываться? Или же прекратить эти отношения ради личного счастья и возможности заниматься любимым делом? «Золотая клетка», любовь за деньги и содержание мужчиной — обо всем этом говорили в 9 выпуске программы «О чем молчат женщины». Больше — в материале.

«Моей жизни могут позавидовать многие девочки. У меня есть все: я покупаю, что хочу, езжу, на чем хочу и куда хочу. Но есть одно «но». Я ощущаю себя не очень комфортно, потому что это даёт мне мужчина. Нет ощущения, что это принадлежит мне. Меня считают содержанкой, но этот статус меня не устраивает», — призналась героиня 9 выпуска Катя.

Девушка также поделилась, что первое впечатление и очарование привело к тому, что она спустя неделю знакомства переехала в его пентхаус. Но со временем обесценилась деятельность Катерины, а обеспечение взял на себя партнер. Теперь героиня на распутье: остаться под крылом богатого мужчины или прекратить эти отношения и стать самостоятельной?

Помочь попытались эксперты: одни утверждали, что содержанство допустимо и приемлемо. Другие — что это явление аморально.

Кто же такая содержанка?

Одни утверждают, что содержанка — это любимая женщина, которая живет за счет мужчины. А вот кто-то уверен, что это категория проституции ― оказание соответствующих услуг за дорогие подарки.

«Если мужчина содержит свою женщину, тратит на нее свои средства, любит ее и желает этого, то это очень неплохо. Главное, чтобы это приносило удовольствие двоим. И чтобы она не растворялась в этом содержании», — отметила ведущая Оксана Байрак.

Алёна Лоран поделилась своей историей. Мужчина, который ее содержал, подарил ей квартиру. Однако спустя время он нашёл другую женщину и выселил Алёну из подаренного жилья.

«В любой момент ты должна быть готова к тому, что тебя попрут. Ты не любимая женщина, ты игрушка. И все, девочка на улице. Но содержанкой быть неплохо. Главное, чтобы ваши отношения были узаконены и по любви», — прокомментировала Алёна.

Однако эксперты утверждают, что такой способ получения благ обесценивает женский пол в общем социальном восприятии. Мол, любую девушку можно завоевать подарками или купить. Но в противовес этому в студию приехал официальный альфонс Евгений. Мужчина утверждает, что он на содержании у девушки. Он считает абсолютно нормальным просить средства у нее. После потери работы любимая взялась за его содержание. Однако со временем Женя понял, что его устраивает статус домохозяина: он отлично убирает, готовит, обеспечивает уют.

По итогу выпуска Оксана Байрак задала вопрос, останется ли Катя со своим избранником, если он в один день потеряет все. Девушка призналась, что однозначно нет. Поэтому решение было принято закончить эти отношения.

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