У 9 випуску в студію програми «Про що мовчать жінки» до іменитої Оксани Байрак прийде неймовірної краси дівчина, у якої чотири вищі освіти і заможний коханий чоловік. Спершу він дарував їй подарунки, поїздки, прикраси. Потім вони з’їхалися, і він заполонив усе її життя. Він повністю забезпечує її і заперечує необхідність їй працювати, контролюючи всі соціальні контакти. Героїня замислюється, чи справді це таке кохання і їй потрібно «розслабитися і отримувати задоволення»? Адже про такий стан речей мріє більшість дівчат.

У 9 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Що таке справжнє кохання і чи терпить воно контроль?

Чи це аб’юз і треба тікати від такого чоловіка?

Як домовитися з партнером про взаєморозуміння та повагу особистісних кордонів?

І чи є майбутнє в таких стосунків?

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На вас чекають одкровення зіркових утриманок і подробиці «ринку дружин». А також акули шоу-бізнесу прямим текстом говоритимуть про те, чи можна жінці домогтися успіху не через ліжко.

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