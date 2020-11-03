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«Про що мовчать жінки»: темою 9 випуску стане «золота клітка» або кохання за гроші

03.11.2020

У 9 випуску в студію програми «Про що мовчать жінки» до іменитої Оксани Байрак прийде неймовірної краси дівчина, у якої чотири вищі освіти і заможний коханий чоловік. Спершу він дарував їй подарунки, поїздки, прикраси. Потім вони з’їхалися, і він заполонив усе її життя. Він повністю забезпечує її і заперечує необхідність їй працювати, контролюючи всі соціальні контакти. Героїня замислюється, чи справді це таке кохання і їй потрібно «розслабитися і отримувати задоволення»? Адже про такий стан речей мріє більшість дівчат.

У 9 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

  • Що таке справжнє  кохання і чи терпить воно контроль?
  • Чи це аб’юз і треба тікати від такого чоловіка?
  • Як домовитися з партнером про взаєморозуміння та повагу особистісних кордонів?
  • І чи є майбутнє в таких стосунків?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» 8 випуск: Шлюб — стабільність чи вирок?

На вас чекають одкровення зіркових утриманок і подробиці «ринку дружин». А також акули шоу-бізнесу прямим текстом говоритимуть про те, чи можна жінці домогтися успіху не через ліжко.

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