В 9 выпуске в студию программы «О чем молчат женщины» к именитой Оксане Байрак придет сногсшибательно красивая девушка, у которой 4 высших образования и состоятельный любимый мужчина. Сперва он дарил ей подарки, поездки, украшения. Затем они съехались, и он заполонил всю её жизнь. Он полностью обеспечивает ее и отрицает необходимость ей работать, контролируя все социальные контакты. Героиня задается вопросом, действительно ли это такая любовь и ей нужно «расслабиться и получать удовольствие»? Ведь о таком состоянии вещей мечтает большинство девушек.

В 9 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы также узнаете:

Что такое настоящая любовь и терпит ли она контроль?

Либо же это абьюз и нужно бежать от такого мужчины?

Как договориться с партнером о взаимопонимании и уважении личностных границ?

И есть ли будущее у таких отношений?

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Вас ждут откровения звездных содержанок и подробности «рынка жен». А также акулы шоу-бизнеса прямым текстом будут говорить о том, можно ли женщине добиться успеха не через постель.

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