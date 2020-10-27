У 8 випуску програми «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде героїня, яка знайшла своє довгоочікуване кохання. Разом з коханим чоловіком вони щасливо живуть разом уже більше п’яти років, але одружуватися з нею він не поспішає. Дівчина не розуміє, в якому статусі їхні стосунки. Героїня зізнається, що чує навколо багато історій про те, як чоловік після довгих років співжиття розриває взаємини і швиденько одружується з іншою. Всі плюси і мінуси цивільного шлюбу обговорять у новому випуску проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 28 жовтня, на телеканалі СТБ!

У 8 випуску ток-шоу «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Невже чоловік не хоче узаконити стосунки саме з героїнею програми?

У чому плюси і мінуси цивільних шлюбів?

Які юридичні та моральні аспекти цього питання?

Історію колишньої дружини Володимира Остапчука.

Яке рішення ухвалить головна героїня: залишитися чи піти?

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Не пропустіть уже завтра, 28 жовтня, нову історію проєкту «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак.

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 8 випуску стане цивільний шлюб, його плюси і мінуси Дивіться проект Про що мовчать жінки 8 випуск від 28.10.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 8 випуск від 28 жовтня вже на СТБ - дивитися

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