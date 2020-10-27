В 8 выпуске программы «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придёт героиня, которая нашла свою долгожданную любовь. Вместе с любимым мужчиной они счастливо живут вместе уже более пяти лет, но жениться на ней он не спешит. Девушка не понимает, в каком статусе их отношения. Героиня признается, что слышит вокруг много историй о том, что мужчина после долгих лет сожительства разрывает отношения и быстренько женится на другой. Все плюсы и минусы гражданского брака обсудят в новом выпуске проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 28 октября, на телеканале СТБ!

В 8 выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины» вы также узнаете:

Неужели мужчина не хочет узаконить отношения именно с героиней программы?

В чем плюсы и минусы гражданских браков?

Какие юридические и моральные аспекты данного вопроса?

Историю бывшей жены Владимира Остапчука.

Какое решение примет главная героиня: остаться или уйти?

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Не пропустите уже завтра, 28 октября, новую историю проекта «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак.

Video: «О чем молчат женщины»: темой 8 выпуска станет гражданский брак, его плюсы и минусы Смотрите проект О чем молчат женщины 8 выпуск от 28.10.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 8 выпуск от 28 октября уже на СТБ - смотреть

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