Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Про що мовчать жінки»: темою 7 випуску стане самотнє материнство

20.10.2020

У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» в студію до легендарної Оксани Байрак прийде дівчина, яка за волею долі залишилася сама з дитиною. Героїня хоче знайти кохання, зустріти того самого і побудувати сім’ю. Більше дізнайтеся в 7 випуску від 21 жовтня на телеканалі СТБ!

У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

  • Чи не зіпсуються стосунки матері з дитиною після її заміжжя?
  • Як убезпечити сприйняття дітей після важкого розлучення батьків?
  • Чи відчувають діти в такому випадку віддалення мами?
  • Яке рішення ухвалить героїня програми наприкінці випуску?

Більше на тему: #СильнаЯ Оксана Байрак про майбутній проєкт «Холостячка» на СТБ: Браво!

Експерти і два табори гостей програми «Про що мовчать жінки» допоможуть розібратися в цьому непростому питанні. Не пропустіть новий випуск від 21.10.2020 року на телеканалі СТБ о 19:00

Читайте нас також у Viber і Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить