У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» в студію до легендарної Оксани Байрак прийде дівчина, яка за волею долі залишилася сама з дитиною. Героїня хоче знайти кохання, зустріти того самого і побудувати сім’ю. Більше дізнайтеся в 7 випуску від 21 жовтня на телеканалі СТБ!

У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:

Чи не зіпсуються стосунки матері з дитиною після її заміжжя?

Як убезпечити сприйняття дітей після важкого розлучення батьків?

Чи відчувають діти в такому випадку віддалення мами?

Яке рішення ухвалить героїня програми наприкінці випуску?

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Експерти і два табори гостей програми «Про що мовчать жінки» допоможуть розібратися в цьому непростому питанні. Не пропустіть новий випуск від 21.10.2020 року на телеканалі СТБ о 19:00

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