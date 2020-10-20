«Про що мовчать жінки»: темою 7 випуску стане самотнє материнство
20.10.2020
У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» в студію до легендарної Оксани Байрак прийде дівчина, яка за волею долі залишилася сама з дитиною. Героїня хоче знайти кохання, зустріти того самого і побудувати сім’ю. Більше дізнайтеся в 7 випуску від 21 жовтня на телеканалі СТБ!
У 7 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви також дізнаєтесь:
- Чи не зіпсуються стосунки матері з дитиною після її заміжжя?
- Як убезпечити сприйняття дітей після важкого розлучення батьків?
- Чи відчувають діти в такому випадку віддалення мами?
- Яке рішення ухвалить героїня програми наприкінці випуску?
Більше на тему: #СильнаЯ Оксана Байрак про майбутній проєкт «Холостячка» на СТБ: Браво!
Експерти і два табори гостей програми «Про що мовчать жінки» допоможуть розібратися в цьому непростому питанні. Не пропустіть новий випуск від 21.10.2020 року на телеканалі СТБ о 19:00
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